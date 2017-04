Spunta una cassaforte nel Ledra: rifiuto o 'bottino' di una rapina?

UDINE - Tanto clamore per nulla. Quello che sembrava un vero e proprio giallo, alla fine si è rivelato un nulla di fatto. Un passante, sabato, ha notato un oggetto metallico nel Ledra nella zona di Baldasserria. Un oggetto poi identificato in una cassaforte.

Un dispiegamento di forze notevole (polizia e Vigili del Fuoco) ha permesso il suo recupero. In un primo tempo ci si è mossi con cautela temendo potesse contenere qualcosa di pericoloso, oppure qualche oggetto prezioso. In realtà, una volta recuperata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, si è capito che non conteneva nulla.

Ora bisognerà capire se si tratta di un 'rifiuto' di un cittadino incivile o ciò che è rimasto di un furto andato a segno. Di certo qualche giorno fa la cassaforte, in quel punto del Ledra, non c'era, visto che il corso d'acqua era in secca.