Torrenti: "Friuli in musica valorizza i giovani talenti"

UDINE - "'Friuli in musica' è un'iniziativa di alto profilo, sostenuta dal ministero e dalla Fondazione Friuli grazie alla sinergia tra istituzioni che si sta fortunatamente creando nella nostra regione, e che promuove un percorso importante di valorizzazione dei giovani talenti della musica, arte che si esprime con un linguaggio veramente universale». Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti partecipando alla presentazione nel salone del Parlamento del Castello di Udine del primo triennio di 'Friuli in musica', avviato per promuovere gli astri nascenti friulani della musica.



Nato dalla cooperazione della Fondazione Friuli con il Cidim, Comitato nazionale italiano musica e con la collaborazione del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, il progetto ha consentito di valorizzare le eccellenze friulane, cui è stata offerta la possibilità di esibirsi e farsi conoscere in prestigiose sedi e città in Italia e all'estero, creando così concrete opportunità per il futuro lavorativo nel campo della musica. Torrenti, sottolineando come il progetto "permetta di proiettare il Friuli su una ribalta più ampia dei confini della nostra regione", ha ricordato "di aver potuto assistere personalmente al successo dell'esibizione del soprano Elisa Iovele Del Bianco e del pianista Roberto Brandolisio in occasione della recente missione istituzionale con la presidente Serracchiani in Uruguay e Argentina".



È stata proprio la soprano Iovele Del Bianco a portare la sua testimonianza in occasione della giornata di presentazione del progetto, assieme a altri interpreti come l'organista e clavicembalista Manuel Tomadin che fanno parte della schiera dei 40 musicisti coinvolti nel progetto: assieme a loro anche i giovani dell'Accademia d'archi Arrigoni, diretta da Domenico Mason, con il solista Guglielmo Pellarin, primo corno dell'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che si sono esibiti nella Sonata II di Luigi Cherubini. La forte promozione a livello internazionale e i risultati - nel triennio 123 concerti, di cui 80 in 25 stati dei cinque continenti e 43 in 10 regioni italiane - sono stati illustrati dal vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice, che ha ricordato come "Friuli in musica" si inserisca nel più ampio quadro dell'iniziativa nazionale "Circolazione musicale in Italia" e di quella internazionale "Suono Italiano" promosse dal Cidim e articolate in proposte concertistiche diversificate per generi musicali e formazioni strumentali.



Partner d'elezione per questo progetto sono in Italia prestigiose associazioni concertistiche sostenute dal MiBACT e all'estero gli Istituti italiani di cultura, le rappresentanze diplomatiche e organismi artistici internazionali. Dopo l'introduzione al progetto a cura del presidente della Fondazione Lionello D'Agostini, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop e l'assessore comunale alla Cultura Federico Pirone.