Vito, 500mila euro manutenzione su rete corsi d'acqua

UDINE - Prosegue e si perfeziona l'impegno della Regione per la manutenzione dei corsi d'acqua, al fine di

prevenire e ridurre gli effetti del dissesto idrogeologico e delle eventuali piene alluvionali. Su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, la Giunta regionale ha approvato un'integrazione al Programma annuale 2017 degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche sulla rete idrografica del Friuli Venezia Giulia, che sono di competenza dei Comuni.



Tale integrazione è dotata della somma di 500 mila euro e permetterà di effettuare ventidue interventi "che sono stati individuati come prioritari - spiega l'assessore - sulla base delle indicazioni dei Comuni, che hanno segnalato le principali criticità. Questa integrazione al Programma annuale - prosegue Vito - proprio perché tale, in taluni casi consentirà l'esecuzione del primo lotto funzionale degli interventi previsti, per assicurare una prima risposta alle esigenze più urgenti, volte a mettere in sicurezza il territorio e la popolazione». Obiettivo è mantenere e ripristinare il buon regime idraulico delle acque e recuperare la funzionalità delle opere idrauliche, ove è maggiore la necessità.



Il Programma prevede interventi di manutenzione ordinaria: sui torrenti nel territorio comunale di Muggia; sui rii Log, Racmanec e Dolina, in comune di San Dorligo della Valle; sulla rete idrografica minore in comune di Cormons; sul fosso Potok, in comune di Gorizia; sulla roggia Acronica, in comune di Aiello del Friuli; sul rio Arrio, in comune di Buia; sulla rete idrografica minore, nei comuni di Campolongo Tapogliano, Corno di Rosazzo e Majano; sul torrente Chiarsò, in comune di Paularo; sul rio Buess-Servis, in comune di Reana del Rojale; sulla rete idrografica minore, in comune di Ronchis.



E ancora, sui rii Ronchi, Cornaglia, Abbazia, Massarotte, in comune di San Giovanni al Natisone; sul rio Indrella, in comune di Tarcento; sulle rogge di Tolmezzo e di Caneva, in comune di Tolmezzo; sui rii Recoaro e Vacis, in comune di Cavasso Nuovo; sulla rete idrografica minore, in comune di Cordovado; sui rughi Manarin e Mizza, in comune di Fanna; sulla rete idrografica minore, in comune di Morsano al Tagliamento; sullo scolo Pontal, in comune di Pasiano di Pordenone; sulla rete idrografica minore, nei comuni di Porcia e di Pordenone; sul rio Fossolat, in comune di Pravisdomini.