Enti locali: Aquileia, Serracchiani incontra il sindaco e il vicesindaco

AQUILEIA - Le prospettive di valorizzazione di Aquileia in chiave turistica, anche alla luce della importante alleanza

tra la Regione e il ministro ai Beni e alle attività culturali, Dario Franceschini, «molto interessato a questo sito

archeologico», sono state al centro di un colloquio in Municipio tra il sindaco, Gabriele Spanghero, e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luisa Contin. L'incontro si è tenuto a margine dell'inaugurazione della Domus e del palazzo episcopale.



In particolare si è parlato della possibilità di valorizzare, grazie al sostegno del ministero, il lavoro che Aquileia,

patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1998, ha fatto nel 2015 e poi ancora nel 2016 per candidarsi quale capitale italiana della cultura.

Come hanno spiegato il primo cittadino e la vice, per non disperdere quanto fatto nell'elaborazione del dossier di

candidatura, Aquileia e le altre città che non hanno ricevuto il titolo hanno chiesto di poter essere comunque coinvolte, nel 2018 insieme a Palermo capitale italiana della cultura, e nel 2019 con Matera, capitale europea della cultura, in progetti di reti tematiche, caratterizzati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier di candidatura.

Una iniziativa che vede il sostegno del ministero e che per Serracchiani rappresenta «un impegno importante che vogliamo non solo salvaguardare ma anche recuperare per fare in modo che si possano utilizzare delle risorse messe a disposizione dal Ministero proprio per valorizzare le città candidate».



Nel corso dell'incontro si è discusso anche della legge 18 del 2006 - che ha istituito la Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia - con la richiesta del Comune che i finanziamenti regionali per lo sviluppo turistico dell'area siano destinati anche a spese correnti, quali ad esempio la pulizia urbana di una realtà visitata ogni anno da oltre 400 mila persone, con 110 mila pernottamenti.



Confermato che il sindaco Spanghero entrerà a breve a far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione, si è affrontato anche il tema del recupero, atteso da lunghi anni, dell'essicatoio nord. Per l'amministrazione comunale, questa la proposta, la struttura dovrebbe passare alla gestione della Fondazione per diventare, in collaborazione con PromoTurismoFvg, punto di informazione turistica e sala convegni.