Gli eventi in programma per oggi? Eccoli!

UDINE - Ecco qui gli eventi che abbiamo selezionato per domenica 9 aprile.

'In primavera: Fiori, Acque e Castelli'

L’ 8 e 9 aprile, dalle 9 alle 19, i portoni dei Castelli di Strassoldo apriranno i battenti per l’atteso appuntamento con la manifestazione che si ripete da 20 anni in primavera e in autunno: 'In primavera: Fiori, Acque e Castelli' offre ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio storico millenario, normalmente non accessibile al pubblico. Tutti i dettagli, sono qui.

Enduro a Manzano

Si alza il sipario sul Campionato Triveneto Enduro, domenica 9 aprile a Manzano con l’undicesima edizione dell’Enduro della Sedia, V Memorial Marco Novello. Una gara che si annuncia ad alto tasso tecnico con la presenza dei migliori specialisti delle due ruote tassellate di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, con alcuni protagonisti dei campionati nazionali. Maggiori informazioni, qui.

Teatro i friulano

È in dirittura d’arrivo la 53^ rassegna del teatro friulano. L'appuntamento conclusivo si terrà domenica 9 aprile, alle 17, al Menossi con il gruppo teatrale della Loggia di Udine che presenta lo spettacolo ‘Tre sull'altalena’ del drammaturgo milanese Luigi Lunari con la regia di Daniela Zorzini. Il pretesto di un causale incontro tra sconosciuti offre lo spunto per discussioni metafisiche che attraversano temi mai risolti come vita, morte e destino. Una conversazione umoristica e surreale può trasformare la natura stessa dei luoghi e delle cose con un sorprendente coup de théâtre finale. Ingresso gratuito, per informazioni: Puntoinforma telefono 0432-1273717, www.comune.udine.gov.it.

Enoarmonie

L’undicesima stagione di Enoarmonie chiude domenica 9 aprile con un duo cameristico che ha scritto una parte della storia dell'esecuzione in Italia: Mario Ancillotti al flauto e Pier Narciso Masi al pianoforte. L’appuntamento è alle 18 a Villa Pace, a Tapogliano. Il programma prevede l'esecuzione di una sonata di Mozart, presa in prestito dal repertorio violinistico e soprattutto due assoluti capolavori scritti per il flauto: le stupende Variationi su ‘Trockne Blumen’ in mi minore, D. 802 (Op. posth. 160) di Franz Schubert e la sonata per flauto e pianoforte di Sergej Prokofiev. La rassegna musicale ‘Enoarmonie 2017’ (una media di 130 spettatori per ogni evento), è realizzata grazie al fondamentale sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, delle aziende vitivinicole, della Banca di Cividale, e dei Comuni di Corno di Rosazzo e Povoletto, con la collaborazione di Slowfood e del Movimento Turismo del Vino.

A Malborghetto La Banda Imperiale della Casa reale d’Austria

La Banda Imperiale della Casa reale d’Austria si esibirà nel palazzo Veneziano di Malborghetto. Un evento eccezionale, che andrà in scena domenica 9 aprile alle 12 (a ingresso gratuito) grazie al Comune di Malborghetto-Valbruna e al suo assessore alla Cultura, Alberto Busettini. L’appuntamento si inserisce nell’ambito del Festival Risonanze, che vivrà il suo clou tra il 14 e il 18 giugno 2017. Maggiori dettagli, qui.

‘Domus e Palazzo Episcopale’ ad Aquileia

Dopo l’inaugurazione di sabato 8 aprile, la nuova struttura di protezione e valorizzazione dell’area archeologica denominata ‘Domus e Palazzo Episcopale’ in Piazza Capitolo, realizzata dalla Fondazione Aquileia, da domenica 9 aprile sarà accessibile gratuitamente e regolamentata su 4 turni giornalieri con l'assistenza del personale di sorveglianza che coordinerà l'accesso dei gruppi: sarà necessario presentarsi all'ingresso del sito puntuali alle ore 10, 12, 15 o 17. Dal 7 maggio ingresso libero tutti i giorni con orario continuato 10-19. Gli interventi hanno portato alla riqualificazione della piazza della Basilica sul lato nord, restituendo alla fruizione del pubblico un importante spaccato della vita di Aquileia e offrendo la rara opportunità di vedere grazie a un sapiente gioco architettonico la sovrapposizione di livelli pavimentali di diverse epoche.

Evento da Naturama

Anche nel 2017 e precisamente domenica 9 aprile (dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) la Casa delle Farfalle di Bordano e il Naturama Science Center aderiscono alla campagna di sensibilizzazione 'Banditi in Natura' promossa e realizzata da Eduzoo, il gruppo di lavoro costituito dagli educatori Uiza (Unione Italiana Zoo e Acquari). Il tema trattato è quello del bracconaggio: capiremo cos'è, quali sono le azioni che lo determinano (violare le norme stabilite dalla legge come cacciare specie protette, cacciare senza licenza, cacciare fuori periodo, cacciare in aree protette, l'uccellagione, ecc). tutti i dettagli, qui.

‘Tecnoauto Dog Show’

Domenica 9 aprile a partire dalle 14 alla concessionaria Fiat Tecnoauto avverrà la prima edizione del ‘Tecnoauto Dog Show’, l'originale sfilata di bellezza per cani di razza e e meticci che saranno valutati da esperti giudici. Tutte le persone che possiedono un cane dai 4 mesi in su possono partecipare all'esposizione amatoriale, non occorre esibire il pedigree per i cani di razza. Il programma sarà cosi articolato: alle 14 inizio iscrizioni, alle 15.30 fine iscrizioni e inizio giudizi con i vari raggruppamenti e best in show finale con premiazioni verso le 18. Per informazioni si può contattare l'Agenzia Astol Models organizzatrice della sfilata al 3297185333 o mettere un mi piace sulla pagina facebook Agenzia AstolModels.

Ritorna ‘Mattoncini in città’, la Udine di Lego

Mattoncini in città' è il nome dato alla kermesse giunta alla seconda edizione, che porterà nel capoluogo friulano oltre 40 espositori provenienti da tutto il nord Italia. Si tratta di appassionati e fans Lego® aderenti all’associazione ItLug (Italian Lego User Group). Maggiori dettagli, qui.

Concerto di primavera per Mitteleuropa Orchestra

La Mitteleuropa Orchestra torna a essere ospite del Circuito Ert con il suo ‘Concerto di primavera’, un appuntamento molto apprezzato dal pubblico e diventato ormai una tradizione. La breve tournée toccherà domenica 9 aprile Codroipo (Teatro Benois-De Cecco, ore 20.45), martedì 11 aprile Sacile (Teatro Zancanaro, ore 21) e si concluderà mercoledì 12 aprile (ore 20.45) al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, città stellata che dal 2015 accoglie nella Loggia della Gran Guardia la sede dell’Orchestra. I concerti saranno diretti dal Maestro Nicola Valentini.

Festival Alimentare, Watson!

È partita ufficialmente la tre giorni del Festival Alimentare, Watson!, che proseguirà fino al 9 aprile nel centro di Udine: grazie alla collaborazione di tantissime realtà associative e professionisti del territorio, il Festiva vedrà una trentina di laboratori sparsi tra la Loggia del Lionello, Largo dei Pecile, Corte Morpurgo, Piazzetta Belloni e le Librerie Feltrinelli, Friuli, Moderna, Pecoranera e Cluf. Anche per i genitori non mancheranno, poi, le opportunità di informarsi con incontri a tema, ad esempio, sulle etichette alimentari, su come comporre al meglio un piatto completo e nutriente, su come il cibo venga gestito nei paesi in guerra. Insomma tante attività per riflettere sul cibo, con l’aiuto di esperti, professionisti della ristorazione, scrittori, artisti… Informazioni e iscrizioni: www.alimentarewatson.org

EuroApe 2017

Unica nel suo genere, una vera e propria icona che è stata ‘co-protagonista’ di molte pellicole o spot pubblicitari, sempre giovane e divertente come il primo giorno, nonostante sia ‘nata’ nel 1948. Sì, stiamo parlando proprio della mitica tre ruote: l’Ape Piaggio. Questo mezzo oramai pezzo da collezione, nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà protagonista di EuroApe 2017: il più grande raduno Ape d’Europa.