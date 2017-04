L'Udinese affronta il Genoa con Karnezis tra i pali

UDINE - «L'unica cosa certa è che giocherà Karnezis''. Con il recupero degli infortunati, Felipe, Thereau e Karnezis, appunto, il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri si ritrova a fare i conti con un problema di abbondanza che lo costringerà a fare delle scelte di formazione per la gara di domenica alle 15 contro il Genoa.

Una la svela nella consueta conferenza stampa della vigilia, garantendo che il portiere greco «ha recuperato appieno al suo malanno al dito, rientrerà al suo posto». «Gli altri stanno bene», ma Delneri si prende ancora la notte per decidere, frenato da un unico dubbio, la tenuta sui 90 minuti.

«Thereau? Lo decido io se gioca», conclude etichettando come una «boutade« la dichiarazione fatta in settimana dal francese che aveva annunciato la sua presenza in campo domenica. «Abbiamo 22 giocatori e tutti vogliono giocare. Ma lo decide l'allenatore chi va in campo».