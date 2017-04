Bella vittoria dell'Udinese contro il Genoa

UDINE - Una bella Udinese batte un Genoa in crisi profonda. Vantaggio bianconero di De Paul al 15', proprio mentre i tifosi della Nord facevano ritorno in curva dopo la protesta per gli ultimi Daspo decisi dalla Questura. Al 32' raddoppio di Zapata con un destro violento.

I bianconeri diventano padroni del campo e al 4' della ripresa arriva il terzo gol dei friulani, con un'autorete di Rubino su angolo di De Paul. Sul finire di partita sono i tifosi del Genoa ad abbandonare lo stadio.

Soddisfatto Delneri: "Qui ho trovato l'ambiente perfetto. Sto bene. Noi abbiamo obiettivi domenicali ora: fare più punti possibile".