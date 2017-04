Festa della Polizia: la cerimonia sarà disertata dalle sigle sindacali

UDINE - Le sigle sindacali della Polizia di Stato della Provincia di Udine (Sap, Ugl Pds, Uilps, Consap), hanno deciso di non prendere parte alla Festa del Corpo che si svolgerà lunedì 10 aprile alle 10.30 nel capoluogo friulano.

«C’è poco da festeggiare per i poliziotti - hanno commentato le sigle sindacali -. Di fronte a un Governo che, per colpevole inerzia, riduce drasticamente le risorse economiche e umane, di fronte alla chiusura di uffici territoriali strategici, come il distaccamento di Polizia Stradale di Tolmezzo, di fronte allo svilimento delle funzioni di contrasto alla criminalità, di fronte a un riordino delle carriere 'truffa' attualmente in discussione, di fronte alle umiliazioni che ogni giorno i poliziotti devono subire, non possono presentarsi in piazza con il sorriso stampato sulle labbra, vestiti a festa, con le auto nuove e luccicanti, a raccontare bugie alla popolazione. Le parole di circostanza, le statistiche e i risultati conseguiti che saranno divulgati durante la ricorrenza - aggiungono - sono meri meccanismi di propaganda e pubblicità, che hanno il solo scopo di dare una visione edulcorata e distorta della realtà e prestigio personale a qualcuno».

«La triste realtà - continuano i sindacati - è che ogni giorno i poliziotti si scontrano con situazioni di precarietà dei mezzi a disposizione, carenze di organico, modifiche di orario per sopperire alle quotidiane emergenze operative, impoverimento degli uffici di supporto, che vengono sguarniti di personale e risorse finanziarie, disorganizzazione di gestione. In questa provincia il personale in divisa ha un’età media di 53 anni. Gli scarsi trasferimenti di forze 'giovani' attuati l’anno scorso, hanno tamponato per meno del 10% le fuoriuscite per pensionamenti degli ultimi quattro anni».Una situazione che, per i sindacati, causa un disservizio nei confronti dei cittadini: «Il rilascio dei passaporti é contingentato, il controllo della Polizia Stradale sulla viabilità ordinarie è pressoché nullo, i posti di Polizia Ferroviaria sono sotto organico e spesso chiusi, gli uffici immigrazione e le frontiere sono chiamate ogni giorno a fronteggiare l’emergenza clandestini, anche se ormai sembra che questa sia la normalità».