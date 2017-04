Grave incidente sulla Pontebbana: muore un centauro

CODROIPO - Un centauro di cui non si conoscono ancora le generalità (si conosce solo l'età, 27 anni), è morto in un incidente stradale verificatori domenica sera sulla Pontebbana, all'altezza di Codroipo.

Il mezzo a due ruote con due persone a bordo è uscito di strada (pare in maniera autonoma) andando a sbattere contro un palo. Uno dei due centauri in sella alla moto è morto sul colpo, l'altro ha riportato gravissime ferite in seguito alla caduta. Il personale del 118 giunto sul posto con l'elicottero ha cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco, trasportandolo d'urgenza in ospedale.

Si tratta di un 27enne residente nel Codroipese, ricoverato in condizioni disperate al Santa Maria della Misericordia. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia stradale.

++ Notizia in aggiornamento +++