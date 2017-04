FVG - Per la giornata di lunedì, l'Osmer Fvg prevede, su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, localmente variabile. Torneranno a salire le temperature, con la colonnina di mercurio che toccherà i 24 gradi in pianura.

Possibili foschie nelle ore notturne. Sui monti variabile con la possibilità di qualche locale rovescio. Venti a regime di brezza.