Istruzione: bando per contributi a istituti di musica non statali

FVG - E' stato approvato il bando per l'erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica non statali. I fondi complessivi a disposizione ammontano a 300 mila euro e la domanda di contributo deve essere presentata entro il 2 maggio 2017. Sono destinatari dell'intervento gli istituti e le scuole private di musica che operino senza fine di lucro e abbiano la sede legale e la sede didattica principale in territorio regionale e che: funzionino ininterrottamente da almeno 5 anni e in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali; abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie complementari, preordinato all'accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale; abbiano previsto l'istituzione di corsi preaccademici per il corso di strumento o canto.



I contributi sono concessi in base ai seguenti parametri: 50% del contributo in base al numero dei corsi preaccademici principali di strumento o di canto gestiti per l'anno scolastico 2016/2017 aventi studenti iscritti; 50% del contributo in base al numero degli iscritti e degli effettivi frequentanti i sopracitati corsi preaccademici di insegnamento principale di strumento o di canto nell'anno scolastico 2015/2016, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l'anno scolastico 2016/2017 entro la data del 31 dicembre 2016. Tutte le informazioni per le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito della Regione, nella sezione dedicata alle scuole di musica.