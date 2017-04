Si cerca un escursionista nella zona del Montasio

CHIUSAFORTE - Le squadre del Soccorso Alpino di Cave del Predil, dalla serata di domenica, sono alla ricerca di un uomo del 1976 originario di Capriva del Friuli e residente a San Giovanni al Natisone, nella zona del Montasio, nelle Alpi Giulie.

Le ultime notizie date ai familiari da C. D., del 1976, risalgono a sabato sera, quando lui stesso aveva chiamato per dire che si trovava al Bivacco Suringar, la costruzione di emergenza collocata a nido d’aquila sul versante Ovest del massiccio. L’uomo ha avvisato i familiari, che hanno dato l’allerta al Soccorso Alpino domenica sera, non avendolo visto rientrare a casa.

Una prima perlustrazione è stata fatta nella zona attorno a Forca Disteis da dieci tecnici del Soccorso Alpino assieme ai finanzieri di Cave del Predil domenica sera fino a tarda notte e senza risultato. Lunedì mattina si alzerà in volo l’elicottero della Protezione Civile per ricominciare le ricerche a vista dall’alto.