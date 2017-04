Incidente in città: ferito un 51enne

UDINE – Ennesimo incidente stradale in città. A scontrarsi, domenica pomeriggio, sono stati un 51enne pakistano a bordo di una Mercedes B180 e una tarvisiana di 36 anni alla guida di una Dacia.

Il sinistro è avvenuto in via Armando Bernardinis, all’intersezione con via Monte San Marco. La Mercedes percorreva via Bernardinis in direzione via Monte Grappa quando, all’altezza di via Monte San Marco, è stata urtata sul fianco destro dalla Dacia. Quest’ultima vettura, quindi, secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia locale dell’Uti Centrale, ometteva di dare la precedenza.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 51enne pakistano al Pronto Soccorso.