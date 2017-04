Friulano: aperte le iscrizioni a tre corsi di lingua gratuiti

UDINE – Il Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine organizza tre corsi gratuiti di lingua friulana di livello base, intermedio e avanzato. I corsi, di 30 ore ciascuno, sono rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni e dell’ateneo.

Corsi

I corsi si terranno da maggio a giugno con lezioni due volte alla settimana. I partecipanti riceveranno, fra i materiali messi a disposizione, una copia del nuovo manuale 'La grafie uficiâl de lenghe furlane', pubblicato dall’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef).

Iscrizioni

Per le iscrizioni c’è tempo fino al 15 aprile. Modulo di adesione e programma dei corsi sono disponibili sul sito internet del Cirf: http://cirf.uniud.it/.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro via telefono al numero 0432 556486/80 o via email all’indirizzo cirf@uniud.it.

L’iniziativa formativa è realizzata con i fondi della legge 482/99, per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.