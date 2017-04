Nek annuncia una nuova tappa del suo tour in Fvg

LIGNANO - Si aggiunge a grande richiesta una nuova data in Friuli Venezia Giulia a ‘Unici in Tour’, il nuovo progetto live di Filippo Nek Neviani, cantautore fra i più amati dal pubblico italiano, che partirà da Bologna a fine aprile per toccare prima i teatri di tutta Italia (tra cui il Politeama Rossetti di Trieste il 2 maggio) e successivamente le arena più importanti dell’estate musicale italiana.

A Lignano

Nek sarà quindi sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il prossimo 22 agosto (inizio alle 21.30). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Associazione Culturale Assoeventi, in collaborazione con Zenit srl, Città di Lignano Sabbiadoro (Assessorato al Turismo), Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFVG e F&P Group, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di mercoledì 12 aprile. Per gli iscritti al FilGood Social Club, il fan club ufficiale di Nek, sarà attivata una speciale pre-sale dalle 10 di martedì 11 aprile.

Info e punti vendita su www.azalea.it .