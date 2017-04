Il mosaico tra Oriente e Occidente: nuova mostra per Palmanova

PALMANOVA - Dal 12 al 30 aprile saranno esposte a Palmanova tele e icone dell’agiografo Blasios Tsotsonis oltre a disegni e mosaici appartenenti alla collezione e all’archivio MosaicPro di Rino & Sergio Pastorutti.

L’inaugurazione il 12 aprile

La mostra ‘Il mosaico tra Oriente e Occidente – Arte che medita la misericordia’, promossa dalla Parrocchia del SS. Redentore e dall’assessorato alla cultura del Comune di Palmanova, sarà allestita nella Chiesa di San Francesco. L’inaugurazione è prevista per mercoledì 12 aprile alle 18.30, con la presenza dello stesso curatore Rino Pastorutti, palmarino, già direttore della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo.

L’arte del mosaico entra in Fortezza portando il linguaggio estetico dell’esperienza religiosa tra Oriente e Occidente. La storia fondamentale della misericordia, la storia dell’amore di Dio trovano spazio nelle raffigurazioni sacre, che pur nella diversità simbolica, evocano in modo universale la percezione della bellezza riconducibile all’unità divina.

L’esposizione si potrà visitare ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, fino al disallestimento previsto per il 30 aprile.