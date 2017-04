Gli rubano la pistola dall'auto: denunciato per omessa custodia di armi

UDINE – Gli rubano la pistola dal cruscotto ma quando racconta ai carabinieri l'accaduto, si vede affibiare una denuncii. E’ successo domenica a Dignano, dove una guardia venatoria austriaca e stata deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di omessa custodia di armi.

L’uomo, dopo aver effettuato un’escursione sul Tagliamento, al ritorno nell’auto in sosta, ha scoperto il furto della pistola conservata nel cruscotto. Ha quindi chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Majano e San Daniele. Ignoti hanno depredato l’auto infrangendo uno dei finestrini e portando via non solo l’arma (una calibro 22 detenuta legalmente in territorio austriaco, completa di serbatoio e cartucce) ma anche il borsello, per un danno stimato di mille euro.

I carabinieri, come detto, hanno provveduto a denunciare il cittadino austriaco per omessa custodia di armi.