A Udine sbanca ‘Alimentare, Watson!’: un migliaio di bambini alla scoperta del cibo

UDINE - Sono stati un migliaio i bambini che lo scorso weekend (dal 7 al 9 aprile) hanno animato la prima edizione del Festival Alimentare, Watson!, promosso dall’omonima associazione, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine, di Città Sane e della Regione Fvg. Le piazze e le librerie del centro città sono diventate teatro di laboratori, incontri, appuntamenti, tutti dedicati ai bambini e all’alimentazione, intesa come cibo, sostenibilità e rispetto per l’ambiente. «Non ci aspettavamo un’affluenza del genere, tanto che, per stare dietro alle richieste, abbiamo dovuto anche replicare alcuni laboratori. Questo, naturalmente, è un motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché abbiamo visto bambini davvero attenti, curiosi, desiderosi di imparare cose nuove», raccontano gli organizzatori della kermesse.

Un viaggio nel ‘mondo’ del cibo

Tra sabato e domenica i bambini, infatti, hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo del cibo attraverso un viaggio straordinario, fatto di esplorazioni, gusti, manipolazione. Tra Corte Morpurgo, la Loggia del Lionello e il Villaggio del Pecile, sono stati sfornati biscotti, preparati gnocchi, assaggiate marmellate, il miele e fiori selvatici; i bambini hanno toccato con mano il formaggio appena fatto, viaggiato tra i continenti, accompagnati da Colombo e Magellano; sono stati ‘sparati’ nello spazio e, con un viaggio temporale insolito, sono atterrati all’epoca dei romani, per scoprire cosa mangiano gli astronauti, ma anche quali erano le abitudini alimentari degli antichi. E poi tante storie e tradizioni, raccontate da penne felici come quella di Chiara Carminati e tante informazioni ‘scientifiche’ per grandi e piccoli, con gli incontri, dedicati a genitori e figli, con pediatri, nutrizionisti, tecnologi alimentari. «È stata una bellissima esperienza per far divertire i bambini, ma al contempo per fare informazione di qualità e creare consapevolezza rispetto al significato e valore del cibo, ma anche alle corrette abitudini».

Per finire, la caccia al tesoro

E alla fine, a chiudere alla grande, sono state la divertente e affollatissima caccia al tesoro, che si è snodata da Piazzetta Lionello a Corte Morpurgo e la buonissima pizza offerta dai panificatori aderenti a Confcommercio. «Tutto questo – commenta l’Associazione Alimentare, Watson! – non sarebbe stato possibile senza l’aiuto delle tante associazioni e dei tanti professionisti che ci hanno dato una mano e che si sono messi a disposizione, credendo nel nostro progetto e che vogliamo ringraziare uno a uno».

Il futuro

Quanto alle prossime iniziative è la stessa Associazione ad anticiparle. «Ora la nostra attenzione si concentrerà sul nostro progetto macroscopico che è la costruzione di una filiera rigenerativa delle eccedenze alimentari, finalizzata a sostenere le famiglie in difficoltà». Per saperne di più o per chi fosse interessato ad iscriversi all’Associazione: info sul sito www.alimentarewatson.org.

A Udine sbanca ‘Alimentare, Watson!’: un migliaio di bambini alla scoperta del cibo (© Alimentare, Watson!)

