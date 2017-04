Premio Castello di Villalta: ecco i finalisti della sezione Giovani

FAGAGNA – Carmen Gallo, per ‘Appartamenti o stanze’ (Edizioni d’if 2017), Francesco Terzago per ‘Caratteri’ (2016) e Francesco Maria Tipaldi con ‘Nuova poesia extraterrestre’ (Carteggi Letterari - Le edizioni 2016) i finalisti della sezione Giovani del Premio di Poesia Castello di Villalta 2017. La competizione celebra quest’anno la 3^ edizione, affiancandosi allo storico concorso nazionale Villalta Poesia, ed è finalizzato a promuovere le proposte poetiche under 40 e i loro autori. Promosso su impulso dell’associazione promotrice presieduta da Marina Gelmi di Caporiacco, il Premio Castello di Villalta Poesia Giovani conta sulla Giuria composta da Roberto Cescon, Azzurra D'Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli. Il vincitore sarà proclamato a fine maggio e verrà premiato domenica 4 giugno 2017 al Castello di Villalta (Ud).

La novità

Con l’edizione 2017 il Castello di Villalta Poesia Giovani inaugura il nuovo progetto del Laboratorio Poesia Scuola rivolto agli studenti delle scuole Secondarie attraverso molte iniziative ideate per coinvolgerli nel confronto e dialogo intorno ai libri di giovani poeti. Innanzitutto la cerimonia di premiazione si aprirà agli studenti e ai docenti dietro prenotazione alla mail premio@castellodivillaltapoesia.com fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli insegnanti potranno poi attivare, attraverso modalità di libera individuazione, veri propri laboratori di poesia intorno ai tre libri finalisti dell’edizione 2017: i file pdf dei libri potranno essere richiesti inviando entro il 20 aprile una mail a premio@castellodivillaltapoesia.com, indicando il docente di riferimento, la scuola e le classi/i gruppi di studenti coinvolti. E’ previsto poi un Premio Studenti che trasformerà i ragazzi in giurati: ogni classe/gruppo di laboratorio potrà infatti votare il libro che più è piaciuto tra i tre finalisti. L’opera che otterrà il maggior numero di voti riceverà il Premio giuria degli studenti durante la cerimonia di premiazione il 4 giugno. Anche la miglior recensione di uno dei libri finalisti riceverà un premio in libri: i ragazzi potranno inviarle (max 3000 caratteri spazi inclusi) a premio@castellodivillaltapoesia.com entro e non oltre il 30 maggio. Tutte le recensioni saranno pubblicate sul sito castellodivillaltapoesia.com.