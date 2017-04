‘Random, una Festa a Caso’ sbarca al Lignano Sunset Festival

LIGNANO - Dopo i concerti di The Offspring e Alvaro Soler, annunciati nelle scorse settimane, si arricchisce di un ulteriore grande appuntamento il calendario del Lignano Sunset Festival, la rassegna alla prima edizione che si candida già come festival fra i più importanti dell’estate musicale italiana e internazionale.

‘Random, una Festa a Caso’

Sabato 5 agosto, lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro accoglierà la festa più coinvolgente del momento, ‘Random, una Festa a Caso’, fra gli eventi di maggiore successo degli ultimi anni, incentrato sul divertimento a base di musica di tutti i generi, con la partecipazione attiva del pubblico invitato a presentarsi con un dresscode totalmente casuale. I biglietti per l’evento, organizzato da Sunset Events srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFVG e Zenit srl, saranno in vendita a partire dalle 11.00 di sabato 8 aprile sui circuiti Ticketone e Mailticket.

Informazioni e punti vendita su www.azalea.it .