Ecco qui una selezione degli appuntamenti della giornata

UDINE - Ecco qui alcuni appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per oggi, martedì 11 aprile.

Cioccolato, che Peccato!

Elisa Nervi e Angelo Floramo propongono un modo divertente, curioso e goloso, per approfondire la conoscenza del patrimonio della Biblioteca Guarneriana. Si parlerà della disputa sull'uso della cioccolata in tempo di Quaresima, attraverso l'abate Daniele Concina e le sue Memorie storiche. Con loro anche Adelia Di Fant che parlerà de ‘La cioccolata. Il racconto della produzione artigianale, dal cacao alla tavoletta’. Appuntamento a San Daniele, martedì 11 aprile, alla Biblioteca Gurneriana, alle 18.

La Rioult Dance New York al Giovanni da Udine

Una compagnia dai tratti inequivocabilmente americani per stile e perfezione tecnica ma fortemente strutturata sull’impronta francese della sua guida artistica: è questa la più calzante definizione della Rioult Dance New York, complesso fondato da Pascal Rioult diventato punto di riferimento per la danza ‘Néo-Moderne’ e apprezzato per le sue immaginative riletture dei grandi classici della musica. Dopo il successo delle soirée dedicate a Stravinskij e Ravel, ospitate rispettivamente nel 2008 e nel 2014, martedì 11 aprile alle 20.45 andrà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine Serata Bach, il terzo, attesissimo appuntamento con uno degli ensemble più apprezzati al mondo. Info e biglietteria: Ticketdisponibili presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi; tel. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it). Biglietteria attiva anche al temporary ticket store del teatro presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì con orario 10.00-13 e 13.30-18) e ai siti www.teatroudine.it e www.vivaticket.it

Lost&Found

Per il ciclo Lost&Found arriva al Visionario, martedì 11 aprile, alle 16.20 e 20, il documentario ‘I am not your negro’. Un film da non perdere, candidato all’Oscar come miglior documentario e vincitore di più di 13 premi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.

I Balli di Mainerio nella versione de L’Insiùm

Martedì 11 aprile, alle 20.45, all’Auditorium del Centro Culturale delle Grazie in via Pracchiuso a Udine, il concerto dal titolo ‘Dal Casin del Reverendo’. A vent’anni dalla scomparsa del presbitero, teologo, musicologo e didatta friulano, la cui vita dedicò alla ricerca musicologica del vasto patrimonio friulano, i 13 musicisti de L’Insiùm saranno protagonisti di un evento musicale tra ricerca e sperimentazione, incentrato sulla figura del cappellano, musico e negromante Mainerio.

'Friûl, Patrie di ducj 2017'

Ultimi appuntamenti per 'Friûl, Patrie di ducj 2017', il programma di iniziative proposto dallo Sportello per la lingua friulana del Comune di Udine - Furlan in Comun in occasione delle celebrazioni della ‘Fieste de Patrie dal Friûl’. Martedì 11 aprile, alle 18, la sala Corgnali della biblioteca civica ’V. Joppi’, in Riva Bartolini, ospiterà la presentazione del libro di Gabriele Cecone ’Il Parlamento della Patria del Friuli’, edito daCorvino Edizioni. Il volume affronta in maniera analitica e approfondita l'attività di uno dei più antichi parlamenti d'Europa e la sua evoluzione, attraverso i secoli e le dominazioni, dal 1228 al 1805. Ulteriori informazioni sono disponibili in rete sui siti del web del Comune di Udine e sulla pagina Facebook di Furlan in Comun.

‘Jewels’

Martedì 11 aprile, alle 20.15, al cinema Centrale, in diretta live dalla ‘Royal Opera House’ di Londra, ‘Jewels’, balletto ideato dal coreografo americano George Balanchine, ispirato dalla bellezza delle gemme scintillanti nella vetrina della gioielleria Van Cleef & Arpels a New York. Tariffe speciali: biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro (prevendita attiva on-line e presso la cassa del cinema Centrale). Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.