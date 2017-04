Ragazzina investita sulle strisce in via Martignacco

UDINE – Una ragazzina di 14 anni è stata investita sulle strisce in via Martignacco. Il fatto è avvenuto lunedì mattina. La giovane, di nazionalità straniera, è stata portata in ospedale da un’ambulanza del 118.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, una Citroen condotta da una 62enne, percorreva via Martignacco dalla periferia verso il centro cittadino quando in prossimità del passaggio pedonale al civico 170 ha urtato la ragazzina mentre attraversava.

La 14 enne è finita a terra ed è stato subito allertato il 118. Grande lo spavento per l’automobilista, che non è riuscita a evitare il pedone.