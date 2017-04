Ritrovato l'anziano scomparso in zona Beivars

UDINE - E' stato ritrovato martedì mattina Mario Bonino, l'anziano 83enne di cui non si avevano più notizie da lunedì 10 aprile. L'uomo ha passato la notte addiaccio.

Le ricerche erano cominciate dià lunedì in zona Beivars, quartiere dove l'uomo era stato visto l'ultima volta. Ed effettivamente volontari della Protezione civile e Vigili del Fuoco l'hanno trovato nei pressi di via Bariglaria, vicino a un'area verde, dopo una segnalazione di un passante.

Come detto l'anziano è stato rintracciato vivo martedì mattina verso le 9.30. Sul posto il personale medico del 118, che l'ha trasportato in ospedale. L'uomo infatti era molto provato (in stato di ipotermia) dopo aver trascorso una notte all'aperto.