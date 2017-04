Vandali in azione a Pulfero: pepe e polvere nera nelle serrature

PULFERO - Vandali in azione nel territorio di Pulfero. Ignoti hanno inserito nelle serrature di locali pubblici e abitazioni private una miscela di spezie e polvere nera per impedire di infilare la chiave nella toppa. Una vicenda anticipata dall'edizione on line de Il Gazzettino.

A essere presi di mira sono stati bar, esercizi commerciali, il municipio e alcune case private, a Pulfero ma anche nelle frazioni di Tarcetta e di Cicigolis. I vandali hanno agito nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile. «Un fatto a dir poco deprecabile - ha detto il sindaco del piccolo centro delle Valli del Natisone, Camillo Melissa a Il Gazzettino -; non so a chi possa venire in mente di fare una cosa del genere».

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che ora dovranno capire se si sia trattato di una bravata o di un atto intimidatorio.