Lavori per la sicurezza stradale in via Molin Nuovo

UDINE - Sono in via di completamento i lavori all'intersezione tra via Molin Nuovo e via Fusine per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale, che porteranno a una nuova pavimentazione, al potenziamento della segnaletica e soprattutto alla realizzazione di aiuole spartitraffico, lavori affidati alla ditta Zorzutto di Manzano. «L’intersezione stradale fra le Vie Molin Nuovo e Fusine è spesso teatro di gravi incidenti, soprattutto a causa del mancato rispetto degli stop segnalati orizzontalmente in corrispondenza della confluenza – spiega l'assessore alla Mobilità Enrico Pizza -. A dare un falso senso di sicurezza è l'ampiezza dell'intersezione, che fa credere di avere una visibilità maggiore di quella effettiva. Ecco perchè, oltre a sistemazione uno spartitraffico, segnaleremo anche meglio la presenza dello stop».

Si tratta, spiega ancora l'assessore, di un lavoro lungamente atteso e ora finalmente in esecuzione grazie a un appalto del 2016 che prevede un importo di 40.000. L'importo permetterà di effettuare la fresatura della pavimentazione stradale, e la seguente posa di cordonata stradale in calcestruzzo 'presso vibrato', la creazione di nuove aiuole spartitraffico, la correzione di avvallamenti e cunette, la messa in quota di chiusini e caditoie, in metallo, pietra o cemento, la realizzazione del manto d’usura e la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale verticale da collocare dentro le nuove aiuole spartitraffico. Si tratterà di due tabelle 'Stop' e due con frecce bidirezionali e sottostanti 'delineatori di ostacolo', provvisti di pellicola rifrangente gialla. Sarà inoltre rifatta anche la segnaletica stradale orizzontale con vernice riflettente di colore bianco.

Fino al 21 aprile 2017, in occasione dei lavori, nelle vicinanze dell'intersezione saranno istituite modifiche alla circolazione: in particolare sarà attuato un divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nelle aree interessate dai lavori, e sarà adottato il restringimento della carreggiata con conseguente senso unico alternato. Infine, quando sarà necessario ai lavori, verrà istituito anche un divieto di circolazione con esclusione di residenti e veicoli commerciali.