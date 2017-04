Streeat®-Food Truck Festival torna a Udine!

UDINE - Il primo e l’originale Festival itinerante dedicato allo Street Food di qualità riparte in tour per l’Italia con 8 tappe Primaverili. 3/4 giorni di ottimi cibi di strada, birre artigianali italiane, musica e spazi verdi. A Udine ritornerà nella consueta location di piazza Primo Maggio dal 21 al 23 aprile, l’ingresso è gratuito.

Qualità

I migliori Food Truck d’Italia sono selezionati secondo i rigidi parametri di Streeat® secondo cui gourmet, design e on the road convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili.Le proposte culinarie dei Food Truck provenienti da tutta la Penisola sono varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di Birrifici Artigianali tra i più rinomati d’Italia, dalle centrifughe di frutta e verdura fresche in collaborazione con Ceado e una selezione di vini naturali.

Vegane, vegetariane, gluten-free

L'esperienza gastronomica è totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti e le intolleranze, nessuno escluso. Presenti anche scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio. A rendere ulteriormente unica l’atmosfera durante le giornate di Streeat®-Food Truck Festival è la proposta musicale d’eccellenza selezionata da Barley Arts Promotion, storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979. Streeat® - European Food Truck Festival è un evento organizzato da Barley Arts Promotion e da Buono - Food & Events, giovane realtà che opera nell’ambito degli eventi enogastronomici, specializzata nella promozione di piccoli produttori artigianali.

Le proposte culinarie dei Food Truck provenienti da tutta la Penisola sono varie

Olive Ascolane DOP (Abruzzo) - Farinata di ceci (Piemonte) – Pizza fritta Napoletana (Campania) - Hamburger di Chianina (Toscana) - Arrosticini di pecora (Marche) - Frittelle di mele (Friuli Venezia Giulia) - Cannoli Siciliani riempiti al momento (Sicilia) - Gnocco fritto Modenese (Emilia) - Panino al Lampredotto (Toscana) - Supplì Romano (Lazio) – Arancini di riso (Sicilia) – Trofie al pesto e trofie di farina castagne al sugo di noci (Liguria) - Pasta fresca ripiena (Emilia Romagna) - Hamburger di Fassona (Piemonte) - Polenta nel paiolo di rame (Trentino) - Patatine Sieglinde Novelle di Galatina DOP (Puglia) - Lumache allevate in Italia (Lombardia) - Fritto misto di pesce (da tutta Italia) - Risotto giallo alla Milanese (Lombardia) - Pasta e fagioli in crosta di pane (Lombardia) -Miasse di farina di mais farcite con salumi e formaggi (Piemonte) - Burger di tonno (Lombardia) – Kebab gourmet (Lombardia) - Pizza Romana (Lazio) - Hamburger di Angus allevato in Italia (Puglia) - Tramezzini gourmet Veneziani (Veneto) - Panigaccio con salumi e formaggi Toscani (Toscana) - Baccalà alla Vicentina (Veneto).

Non mancano specialità internazionali

Poff cakes con farine e uova biologiche, kebap di Angus, hot dog gourmet, churros, arepas Venezuelane, gelati Giapponesi, BBQ Americano, baked potatoes, ceviche e lomo saltado Peruviano, asado Argentino, crepès e galletes. Presenti anche scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio. Inoltre Coca-Cola Italia sarà Official Beverage dello Streeat ® Food Truck Festival 2017 offrendo la possibilità ai consumatori di acquistare, ai chioschi ufficiali, l’intera gamma di prodotti a marchio Coca-Cola, Sprite, Fanta, Acqua Lilia Giovane, Acqua Sveva e degustare cocktail miscelati con Kinley Tonica e Kinley Bitter Lemon. A tutti i consumatori che acquisteranno un prodotto a marchio Coca-Cola tra quelli citati, verrà regalata la possibilità di accedere all’Area Lounge Riservata dove i chioschi ufficiali consegneranno 1 gettone-pass per poter accedere all’area dove lo staff offrirà una mini lattina di Coca-Cola o Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie per rendere ancor più speciale l’esperienza allo Streeat ® Food Truck Festival.