Grotta Nuova di Villanova: tra aprile e maggio in programma numerose aperture straordinarie

VILLANOVA L’obiettivo della stagione 2017 è incrementare il numero dei visitatori tramite eventi e iniziative ma anche incentivare il turismo locale. Oltre a una serie di aperture straordinarie, programmate per aprile e maggio, in occasione delle festività, la Grotta Nuova di Villanova ha siglato alcune importanti convenzioni al fine di potenziare l’afflusso turistico su tutto il territorio. «Fare turismo - fa notare il presidente del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova, Mauro Pinosa - non significa solo portare visitatori all’interno della propria struttura ma incentivarli a visitare l’intero territorio per portare benefici a tutto il comprensorio e ai tanti operatori turistici». Già da diversi anni, i gestori delle Grotte di Villanova propongono accordi di collaborazione con diverse realtà turistiche regionali.

Le convenzioni prevedono sconti e agevolazioni per i turisti

È sufficiente conservare il biglietto d’ingresso e presentarlo agli enti convenzionati. Dal Parco Zoo Punta Verde di Lignano al Parco Avventura di Sella Nevea passando per la Grotta Gigante di Trieste e la Grotta di San Giovanni D’Antro di Pulfero, sono in tutto 13 le strutture turistiche convenzionate con le Grotte di Villanova. «La maggior parte sono a tema naturalistico – sottolinea il direttivo -. Oltre a quelle già citate, ricordiamo anche la Casa delle Farfalle di Bordano, con cui è stata stipulata, tanti anni fa, la prima convenzione, la Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, il Parco delle Prealpi Giulie, il Villaggio degli Orsi di Stupizza e molte altre realtà che sono elencate all’interno del nostro sito internet».

Quest’anno c’è una novità

Per la prima volta, le Grotte si uniscono a una realtà tematica diversa, conosciuta ben oltre i confini nazionali. È stata siglata, infatti, una convenzione con la Pro loco di Venzone che riguarda il Museo ‘Tiere Motus’ e la famosa Critpa delle Mummie. Presentando il biglietto intero delle Grotte sarà possibile ottenere una riduzione sugli ingressi al Museo e alla Cripta e viceversa. Ma c’è di più. Il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova ha firmato convenzioni anche con alcuni ristoratori dei Comuni di Lusevera, Tarcento e Nimis. L’obiettivo è incentivare la ricettività e consentire ai turisti di conoscere l’enogastronomia locale a condizioni vantaggiose. Nei mesi di aprile e maggio, infine, in occasione delle festività, sono state programmate diverse aperture straordinarie.

Aperture straordinarie

Il percorso turistico della Grotta Nuova, aperto tutte le domeniche, resterà aperto anche nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 24 e 25 aprile e Primo Maggio.

Per informazioni: 3921306550 | www.grottedivillanova.it |