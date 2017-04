Premio Hemingway 2017: annunciati i nomi dei vincitori

LIGNANO – L’autrice britannica Zadie Smith per la Letteratura, il filosofo Slavoj ´i¸ek per l’Avventura del pensiero, lo psicanalista Massimo Recalcati nella sezione Testimone del nostro tempo e l’artista Nino Migliori per la Fotografia sono i vincitori del Premio Hemingway 2017, promosso dal Comune di Lignano con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it

Nomi internazionali

Quattro protagonisti di statura internazionale sono stati selezionati anche quest’anno dalla giuria del Premio Hemingway, presieduta dallo scrittore Alberto Garlini e composta da Gian Mario Villalta, Pierluigi Cappello e Italo Zannier, affiancati dal sindaco di Lignano, Luca Fanotto, e dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. Quattro vincitori che sapranno esprimere al meglio la poliedrica personalità di Ernest Hemingway: scrittore e reporter, viaggiatore ed esploratore del pianeta come delle pieghe profonde dell’animo umano. Nume tutelare e primo mentore di Lignano - la penisola di sabbia dorata che amava definire ‘la piccola Florida italiana’ - Ernest Hemingway aleggerà come un’impalpabile presenza intorno agli ‘Incontri del Premio Hemingway’, in programma dal 15 al 17 giugno nel cuore di Lignano Sabbiadoro. Un cartellone prezioso che permetterà di incontrare Zadie Smith, Slavoj ´i¸ek, Massimo Recalcati e Nino Migliori al Centro Congressi Kursaal. La serata di premiazione si svolgerà al Cinecity sabato 17 giugno alle 18.

Personalità eccellente della fotografia

Anche in questa edizione 2017 il Premio Hemingway seleziona una personalità eccellente della ‘fotografia’: è l’artista Nino Migliori il vincitore di questa sezione, autore del volume Lumen (Quinlan), nel quale ha sintetizzato e assemblato una recente ricerca di visualizzazione, esplorando antichi ‘paesaggi’ architettonici arricchiti da complesse presenze scultoree, attraverso un’originale lettura fotografica ‘a lume di candela’ che focalizza i dettagli prospettici, emergenti dalle sculture del ‘Compianto sul Cristo Morto’ di Nicola dell’Arca, in Santa Maria della Vita a Bologna.

