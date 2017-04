E' morto Paolo Baron, anima del volontariato con 'V' maiuscola

UDINE - E' morto a soli 68 anni Paolo Baron, anima del volontariato con 'V' maiuscola e uomo di teatro. Alpino e volontario della Protezione Civile regionale, dopo essere andato ad Amatrice in soccorso delle popolazioni terremotate aveva scoperto di essere malato. Un male incurabile che in poche settimane se l'è portato via. A darne notizia è l'edizione on line del Messaggero Veneto.

Al di là del suo impegno civile, Baron era un profondo conoscitore del mondo teatrale, essendo stato per anni un collaboratore dell'Ert, l'Ente regionale teatrale (è stato responsabile dell'ufficio tecnico).

Una volta terminato il servizio si era avvicinato al mondo del volontariato, diventando una delle colonne portanti di Protezione Civile e gruppo alpini.