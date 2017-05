Nove posti per il Servizio civile a Udine

UDINE - Sono nove i posti proposti dal Comune di Udine nell'ambito del bando per il Servizio Civile Solidale della Regione Fvg rivolto a ragazzi e ragazze italiani e stranieri di 16 e 17 anni residenti in regione. I progetti del Comune di Udine si situano nell’ambito dell' 'educazione e promozione culturale' e delle 'politiche della pace', per un totale di 9 posti. Due giovani saranno inseriti con orario soprattutto pomeridiano all’interno del centro di aggregazione 'Punto Incontro Giovani' con un ruolo di aiuto animatori, assistenza e supporto alla gestione del centro e di alcune iniziative (240 ore). Altri due saranno inseriti nell’Ufficio di Progetto O.M.S. 'Città Sane' con compiti di supporto organizzativo nella realizzazione di iniziative ed eventi di promozione della salute in città, nella preparazione di materiale informativo, in attività di inserimento dati (360 ore).

Due giovani saranno inseriti al Centro Servizi per Stranieri come supporto all’utenza straniera nelle attività di front-office, eventualmente anche in termini di competenze linguistiche, e offerta di informazioni di generiche o specifiche sulla normativa sull’immigrazione (360 ore), e gli ultimi tre saranno infine inseriti alla Ludoteca Comunale e Ludobus con compiti di supporto organizzativo nell’ambito delle attività svolte dagli animatori (360 ore). La Regione garantisce la copertura assicurativa ed un assegno finale ai volontari. Il servizio prevede una fase formativa, oltre all’esperienza sul campo.

«Sono molto soddisfatta per il rinnovarsi del progetto, promosso dalla Regione e sostenuto dal Comune, che offre ai giovani l'opportunità di fare un'importante esperienza formativa di grande importanza – commenta l'assessore allo Sport e Stili di Vita Raffaella Basana - .Invito i giovani a partecipare al bando e ringrazio tutti gli uffici comunali che collaborano alla buona riuscita della proposta».

Per conoscere l’elenco dei progetti approvati e leggere integralmente il bando, si visiti il sito www.infoserviziocivile.it. La scadenza per le candidature, che devono essere presentate in carta semplice utilizzando i modelli allegati al Bando regionale, è fissata alle ore 14 del 9 giugno 2017. Le domande relative ai progetti del Comune di Udine devono pervenire all’Ufficio Protocollo in via Lionello 1 - 33100 Udine (orari: da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15; lunedì e giovedì 15.15 – 16.45). Si può presentare una sola domanda di partecipazione, pena l’esclusione da ogni progetto.

I ragazzi saranno invitati ad un colloquio selettivo. Per maggiori informazioni, il Comune mette a disposizione i punti informativi del Centro di Aggregazione P.I.G. (0432-582109) di viale Forze Armate 6, dal lunedì al giovedì (16.00-18.30), e l'Informagiovani (0432-292329) di viale Ungheria 39, lunedì, martedì e giovedì 15-18.