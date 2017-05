Che tempo farà martedì 16 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Pare che ci siamo. Sempre che le giornate piovese che ricordavano così da vicino la stagione autunnale, siamo passate. Per i prossimi giorni, almeno. Su tutta la regione, per il 16 maggio, l'Osmer Fvg prevede, infatti, cielo in prevalenza sereno con qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. Al mattino sulla costa soffierà Borino, poi venti di brezza. In pianura farà piuttosto caldo di pomeriggio.