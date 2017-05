Scontro fra auto e moto a Premariacco

PREMARIACCO - Scontro fra un'auto e una moto nel pomeriggio del 15 maggio a Premariacco. Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto all'incrocio fra via Fiore dei Liberi e via della Chiesa (che poi prosegue in via Cristallo). Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Assieme ai pompieri anche i carabinieri della locale stazione e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza. Nell'impatto fra la due ruote e la seicento di colore rosso, il centauro è finito a terra, ma fortunatamente non è rimasto ferito.