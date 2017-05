Scontro auto bus: sulla 500 c'era anche un bimbo di 3 anni

UDINE - Incidente nel primo pomeriggio di lunedì 15 maggio, in via Molin Nuovo: un’auto, con a bordo una donna, il figlio di 3 anni e la nonna del piccolo, non si è fermata allo stop ed è stata centrata da un autobus di linea della Saf - a darne notizia il Messaggero Veneto.

Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento

Il bus linea 3 ha centrato la Fiat 500 dal lato del guidatore: la donna è rimasta incastrata nell'auto, per farla uscire è stato necessario l’intervento del vigili del fuoco, giunti sul posto assieme ai carabinieri e ai sanitari del 118. Il piccolo e la nonna sono invece riusciti a uscire da soli dal veicolo. La donna ha riportato diverse fratture, tutti - come chiarito dal quotidiano - sono stati accompagnati al Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Sul bus, invece, dove c’erano dei passeggeri, non c’è stato alcun ferito. Il mezzo è stato prontamente sostituito dalla Saf.