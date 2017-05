Festival di Majano annuncia un nuovo nome: Fred De Palma

MAJANO - Il grande happening rap del 28 luglio al Festival di Majano, con protagonista il fenomeno del genere Salmo, raddoppia con l’aggiunta di un secondo grande artista sullo stesso palco, nella stessa serata. Stiamo parlando di Fred De Palma, astro nascente del rap italiano, messosi in luce nei circuiti del freestyle italiano e ora alla vigilia del suo primo grande tour. I biglietti per l’evento rap dell’estate al Festival di Majano, sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Salmo

Un doppio grande live al Festival di Majano, che vedrà il suo culmine con la performance del 'rapper mascherato', il profeta di questo genere, Salmo. Fra i suoi successi brillano due album certificati platino: 'Hellvisback' (uscito nel 2016 che ha debuttato al numero 1 della classifica di iTunes e della FIMI restandoci inchiodato per due settimane) e «Midnite» disco del 2013, il singolo «1984» certificato platino e l’oro per il brano 'Alba'. Con oltre 42 milioni di visualizzazioni sul suo canale youtube ufficiale, l’artista rap che ha venduto di più nel 2016, si è esibito in un tour europeo tra marzo e aprile, toccando città come Madrid, Barcellona, Parigi, Dublino, Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Salonicco, per poi tornare in Italia con un tour primaverile. Non solo musicista ma anche regista, nel 2014 Jovanotti lo sceglie per dirigere il video di 'Sabato', per poi invitarlo come special guest del suo tour negli stadi nel corso del 2015. Salmo ha letteralmente preso la scena rap italiana e ne ha cambiato i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come, qui in Italia, ancora non si era visto.

Gli altri appuntamenti

Fra gli altri grandi eventi del Festival di Majano ricordiamo il concerto dei Litfiba (22 luglio) e la due giorni denominata Summer Days in Rock con protagonisti Amon Amarth e Arch Enemy (7 agosto) e Rival Sons (8 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .