Dopo una delusione d'amore fa un gesto estremo

UDINE – Ha cercato di togliersi la vita con il gas di scarico dell'auto. Fortunatamente non ci è riuscita. Il gesto estremo è stato compiuto da una 23enne che pare in questo periodo stesse soffrendo molto per una delusione d’amore.



I fatti sono avvenuti - come chiarisce il Gazzettino - il 15 maggio e solo il caso ha permesso di salvarle la vita: la ragazza, infatti, si è chiusa nella sua auto e ha collegato il tubo di scappamento con l'abitacolo della vettura, quindi ha messo in moto; è stata però notata da alcuni passanti che hanno dato l'allarme.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, con loro anche le forze dell’ordine. Ricoverata all’ospedale di Udine - precisa il quotidiano - non sarebbe in pericolo di vita.