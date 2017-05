Incidente in viale Palmanova: scontro auto, moto

UDINE - Incidente sul viale Palmanova pochi minuti dopo le 17. Il sinistro, che ha visto coinvolte un’auto e una moto, è avvenuto all’altezza dell’incrocio della grande arteria con via Melegnano, dove si trova il supermercato Panorama. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. In quanto alle cause dell'incidente, sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.