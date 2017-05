Va a fare la spesa e quando torna trova la moglie senza vita

CIVIDALE DEL FRIULI - Quando è rientrato dopo aver fatto la spesa ha l'ha trovata esanime, a terra. Ha subito allertato il 118 ma per Viviana Obit, 69enne originaria di San Leonardo, non c'era più nulla da fare. La scoperta è stata fatta dal marito della donna matredì mattina, nella loro casa di Cividale. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Viviana Obit aveva fatto la maestra ed era quindi molto nota nelle valli del Natisone. La sua improvvisa scomparsa, causa molto probabilmente da un malore, è stata accolta con molto dispiacere sia dalla comunità di Cividale che da quella di San Leonardo.