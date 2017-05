Gli appuntamenti del mercoledì a Udine e provincia

UDINE - Per essere un mercoledì, non è niente male, questo 17 maggio. Ecco qui un po' di eventi che abbiamo selezionato per voi.

Aperitivo in centro

Da mercoledì 10 maggio è ritornato l'appuntamento in centro a Udine, dedicato agli universitari e non solo. L'aperitivo con sonorità è prelibatezze friulane che accompagnano gli studenti nel dopo lezione. Un appuntamento (dalle 18, al bar Glass) che arriva al quarto anno e durerà fino al secondo mercoledì di giugno, quando inizieranno i tanto attesi ‘Mercoledì dei Sarpi’.

Dialoghi in biblioteca

Si chiama ‘1915. La guerra del ’15 e i friulani’ ed è il libro protagonista del prossimo appuntamento con Dialoghi in biblioteca, il ciclo di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 17 maggio alle 18 la sala Corgnali della sezione Moderna, in Riva Bartolini, ospiterà la presentazione del nuovo volume curato da Enrico Folisi e pubblicato quest’anno da Gaspari editore. Dialogherà con l’autore il docente Luca De Clara.

‘La meditazione familiare: separarsi insieme’, incontro all'Aspic

Separarsi o divorziare ricorrendo ad un percorso di Mediazione Familiare significa diventare protagonisti in prima persona di quello che sarà il futuro della coppia e dei figli. Riorganizzando le relazioni familiari si andrà migliorando la comunicazione. Inoltre, concentrandosi su ciò che di buono resta del rapporto, lo si preserva dall’impeto di quei sentimenti di rabbia e di vendetta che, liberati senza controllo, potrebbero travolgere ogni cosa. A questo proposito, mercoledì 17 maggio a partire dalle 20.30, la Dott.ssa Raffaella Ambrosio, Mediatore Familiare e sociale e Counselor Professionista, terrà una serata gratuita dal titolo ‘La meditazione familiare: separarsi insieme’. Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it.

‘Il Fratello Unico’: presentazione a Cervignano

Circolo Arci Cervignano organizza, in collaborazione con la Biblioteca Civica Giuseppe Zigaina e Libreria Mariuz – Marbooks la presentazione di ‘Il Fratello Unico’ di Alberto Garlini. Dialogherà con l’autore il giornalista Paolo Medeossi. Appuntamento all’Auditorium Casa della Musica, di Cervignano del Friuli, mercoledì 17 maggio, alle 18.30. Introdurrà l’incontro l’assessore alla Cultura Marco Cogato

‘I dimenticati della Transiberiana’: appuntamento con la Cineteca del Friuli

Continua la tournée friulana della regista francese, friulana d'origine, Christiane Rorato con il suo ultimo film ‘I dimenticati della Transiberiana’ (2017) che la Cineteca del Friuli presenta al Cinema Sociale di Gemona mercoledì 17 maggio alle 21. A introdurre la proiezione insieme alla regista ci sarà lo storico Carlo Gaberscek e, per l'occasione, al Sociale saranno esposti fino al 31 maggio i disegni con colori per vetro creati per il film da Maria Grazia Renier.

‘Sospiro d’anima’: nuovo spettacolo per Aida Talliente

Aida Talliente ritorna in regione con lo spettacolo ‘Sospiro d’anima’ (la storia di Rosa) mercoledì 17 maggio alle 20.45 al Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco. Ospite dell’Anpi sezione di Tavagnacco e grazie all’Assessorato alla Cultura del Comune di Tavagnacco, Talliente porta in scena lo spettacolo che narra l’esperienza di Rosa Cantoni, partigiana, ex deportata a Ravensbrük e poetessa udinese. L’ingresso al Teatro Luigi Bon è gratuito fino a esaurimento posti. Per prenotazioni organizzazione@aidatalliente.it

‘La meglio gioventù’: a teatro a Cervignano

Dopo mesi di incontri, esercitazioni e prove, i ragazzi dei laboratori teatrali de ‘La meglio gioventù’ sono pronti a calcare le scene: mercoledì 17 maggio al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli (dalle 20) i trenta ragazzi dei due laboratori teatrali curati dall’attore e regista Manuel Buttus presenteranno al pubblico (ingresso libero) i loro saggi di fine anno. La meglio gioventù è un’attività di aggregazione che porta i ragazzi alla scoperta del mondo del teatro e che si inserisce nel programma della stagione di Contatto Tig Teatro per le nuove generazioni ideato e promosso da CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg con il sostegno di Mibact, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, in collaborazione con 9 Comuni aderenti - Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Marano Lagunare, Ruda, Terzo di Aquileia. Info: CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg, tel. 0432 504765 | www.cssudine.it, info@cssudine.it