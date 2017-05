Trovato il 'pirata' della strada di piazzale Oberdan

UDINE – Martedì era stato urtato da un autocarro mentre era in sella alla sua bicicletta. Il mezzo però non si era fermato e la Polizia locale aveva lanciato un appello: «Chiunque avesse assistito all’incidenti ci contatti». Il ciclista, 81 anni, nell’episodio era rimasto ferito ed era stato portato in ospedale dal 118. Il fatto era avvenuto in piazzale Oberdan.

Ci è voluto solo un giorno alla Polizia locale per individuare l’autore dell’incidente. Grazie alle segnalazioni pervenute al Comando di via Gilardini e alla visione di alcune delle telecamere della zona, i vigili sono riusciti a indentificare il camion che ha urtato il ciclista. Gli accertamenti proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.