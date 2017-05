Il presidente nazionale dell'Anpi Smuraglia a Udine per parlare di 'confine orientale'

UDINE - Giovedì 18 maggio 2017 alle 18 nella sala convegni ‘Gusmani’ dell’Università degli Studi di Udine sarà presentato il documento edito dall’Anpi dal titolo ‘Il confine italo-sloveno. Analisi e riflessioni’, frutto del lavoro svolto durante il seminario promosso dall’Anpi nazionale il 16 gennaio 2016 a Palazzo Marino in Milano, con l’obiettivo di approfondire le complesse vicende storiche del Confine orientale. Interverrà il presidente nazionale dell'Anpi, Carlo Smuraglia.



«La riflessione scaturita dal documento – chiarisce l’Anpi in una nota – non ha la pretesa di esaustività e s’intende aperta ai contributi utili per raggiungere l’obiettivo di pervenire ad una verità storica al fine di tentare di comprendere tutti i fattori di una vicenda drammatica, al di là di ogni preconcetto e di ogni giudizio sommario».



Dopo un’introduzione del presidente regionale dell’Anpi Dino Spanghero e i saluti del sindaco della Città di Udine Furio Honsell, deI professor Paolo Ferrari e del professor Paolo Pascolo, il documento sarà presentato da Valerio Strinati Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica. Il presidente nazionale dell’Anpi Smuraglia terrà la relazione conclusiva.