Progettare software in ambiente Microsoft: un corso per trovare lavoro in BeanTech

FVG – Partirà a giugno il corso di 300 ore che andrà a formare diverse persone nella progettazione software in ambiente Microsoft che ha come obbiettivo l’inserimento lavorativo per il potenziamento dell’organico della BeanTech, un’azienda di Reana del Rojale del settore Ict. L'azienda, insieme all’Agenzia Regionale per il Lavoro del Friuli Venezia Giulia e all’Enaip di Pasian di Prato ha ideato uno specifico percorso per permettere ai partecipanti di sviluppatore competenze utili a collaborare con il team di progetto per la realizzazione e la personalizzazione di applicativi software in ambiente Net e Microsoft Dynamics. Si tratta dunque di un corso formativo preliminare, finalizzato all’inserimento in azienda mediante un percorso di tirocinio e la possibile trasformazione in un successivo contratto di lavoro per i migliori profili.

Come spiega l'assessore al Lavoro e Formazione del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, «la BeanTech, realtà imprenditoriale in forte crescita ed espansione nel settore dell'Ict, si è rivolta all'Agenzia regionale per il lavoro per cercare figure e professionalità specifiche che il mercato attualmente non offre. Abbiamo quindi costruito insieme un progetto di forte collaborazione, partendo dalla predisposizione condivisa di una proposta formativa mirata, ritagliata sulle specifiche esigenze aziendali e destinata a offrire ai cittadini un concreto sbocco occupazionale».

Il corso è destinato a persone iscritte al programma Pipol con i prerequisiti preferenziali costituiti dal possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea, anche breve, in ambito economico, tecnico, scientifico o informatico, da una consolidata esperienza nell’uso del personal computer e dei principali prodotti di Office automation e della conoscenza delle tecniche di programmazione nonché da una forte motivazione personale nell’ambito dell’Ict. Caratteristica della figura che verrà formata è, oltre alle solide e ben strutturate competenze nello sviluppo e testing del codice, la spiccata propensione allo studio e approfondimento personale necessario a chi opera in un settore in continua evoluzione quale quello dell’Ict. Durante le lezioni del corso verranno trattati argomenti che vanno dalle metodologie di pianificazione e sviluppo di un progetto, all’operare con database relazionali, dalla programmazione Oop con C# alla programmazione con Asp.net, dallo sviluppo di applicazioni per Microsoft SharePoint allo sviluppo in .net su piattaforma ms Dynamics 365 nonché le basi dei tool di BI Microsoft.

I cittadini interessati a partecipare al corso, in possesso dei requisiti richiesti, che verranno poi selezionati durante successivi colloqui, possono presentare la propria candidatura fino al giorno venerdì 26 maggio prossimo direttamente al Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Udine inviando la propria candidatura e il proprio curriculum vitae via mail al seguente indirizzo: ido.ubf@regione.fvg.it (citando nell'oggetto: Beantech).