Cantine Aperte: arriva la 25° edizione

UDINE - Torna l'appuntamento più atteso da tutti gli eno-appassionati: sabato 27 (solo su prenotazione) e domenica 28 maggio, infatti, i produttori regionali apriranno i battenti per la 25° edizione di Cantine Aperte, la kermesse nazionale promossa dal Movimento Turismo del Vino che anche quest'anno in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà tutto il territorio per far incontrare vignaioli, appassionati, esperti e turisti al motto di 'Vedi cosa bevi'. Per la speciale ricorrenza è stato realizzato un grembiule in edizione limitata con il logo luminescente indossato da tutti i vignaioli.



Due giorni ricchi di iniziative

Dalla Grave ai Colli Orientali, dal Collio al Carso, Cantine Aperte offre la possibilità agli enoturisti di scoprire e degustare l’ampio ventaglio di produzioni che, grazie alle diverse conformazioni e ai microclimi regionali, rendono il Friuli Venezia Giulia una terra d'eccellenza per grandi vini. Due giorni ricchi di iniziative per vivere pienamente il magico e variegato mondo del vino friulano: visite in cantina, degustazioni, prelibatezze enogastronomiche, escursioni nei vigneti e momenti dedicati alla musica e all’arte arricchiranno la vostra personale esperienza di Cantine Aperte. Anche quest’anno non mancheranno le golose occasioni per scoprire inediti abbinamenti cibo/vino con le Cene con il Vignaiolo (sabato sera, solo su prenotazione) e i Piatti diCantine Aperte (domenica nelle cantine e ristoranti aderenti).

Inoltre, quest’anno sarà proposta per la prima volta un’interessante iniziativa: il mercato bio. Grazie alla collaborazione con l’associazione Aiab-Aprobio Fvg (associazione produttori biologici), domenica 28 maggio nelle cantine aderenti potrete acquistare, fino a esaurimento scorte, eccellenti prodotti di agricoltori locali.



La mappa

Tutte le informazioni sulla grande festa dell’enoturismo e le indicazioni stradali sono consultabili sulla Mappa di Cantine Aperte che trovate negli Infopoint turistici, nelle filiali della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e nei più importanti locali regionali e del Veneto. Se invece preferite una versione più interattiva della Mappa di Cantine Aperte, potete comodamente scaricarla dal sito www.cantineaperte.info. Inoltre, tutti gli amici enoturisti che desiderino essere sempre aggiornati sulle news della manifestazione possono seguire gli aggiornamenti pubblicati, in tempo reale, sulla pagina Facebook e su Twitter.

Passione per la tavola

Segnaliamo inoltre con piacere che sempre sabato 27 e domenica 28 maggio presso l’Acetaia Midolini a Manzano si svolgerà l’iniziativa Passione per la tavola in Acetaia: un'esposizione di prodotti unici dedicati alla tavola con corsi di decorazione, visita guidata della balsameria e degustazioni in abbinamento con l'Asperum.

Lancio concorso Spirito di Vino

Cantine Aperte segna inoltre l’apertura ufficiale del 18° Concorso Internazionale per giovani vignettisti 'Spirito di Vino': i partecipanti possono inviare le loro opere a partire dal 28 maggio e fino al 28 agosto. Il concorso, indetto annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, raccoglie e seleziona le più belle e divertenti vignette satiriche sul tema del vino realizzate da vignettisti di tutto il mondo.