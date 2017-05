Udine ‘citta' per camminare e della salute’: ecco il nuovo progetto

UDINE - Una passeggiata in città tra cultura e salute, toccando tutti i punti interessanti del patrimonio storico cittadino e, contemporaneamente, sapere quanti chilometri si è percorso, con quale dislivello e, soprattutto, perdendo quante calorie. Questo è il progetto ‘Città per camminare e della salute’, realizzato dall’Associazione Sweet Team Aniad con il sostegno del Comune di Udine e finalizzato alla promozione della cultura del movimento unendola all’interesse storico artistico e paesaggistico, incentivando l’utilizzo delle aree pedonali cittadine per incidere sugli stili di vita delle persone e migliorare la salute.

L’obiettivo del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di percorsi cittadini accessibili a tutti, che saranno inseriti nella lista dell’App ‘Città del camminare e della salute’, consultabile attraverso smartphone, che aiuta l’utente a individuare nella propria città percorsi adatti a una pratica motoria semplice ma efficace, informandolo anche su distanza, dispendio calorico e altimetria del percorso. «Scopo dell'iniziativa è quello di promuovere i corretti stili di vita, sottolineando l’importanza del camminare per mantenere la salute, conoscere la città e tutelare l’ambiente – spiega l'assessore agli Stili di Vita Raffaella Basana - Da sempre come amministrazione siamo a fianco dei soggetti che sono impegnati in via continuativa nell’organizzazione di attività di promozione della mobilità sostenibile».Il Comune di Udine ha collaborato all'iniziativa in virtù del suo rilevante interesse sociale, fornendo gratuitamente le planimetrie dei percorsi e le schede informative realizzate dall'Ufficio Progettazione Sport e Movimento in occasione delle due Giornate Nazionali del Camminare anni 2015 e 2016.

‘In cammino sulle orme di Provino e Gino Valle’

Il primo percorso a essere inserito nella App è quello denominato ‘In cammino sulle orme di Provino e Gino Valle’, realizzato in occasione della Giornata Nazionale del Camminare dell'11 ottobre 2015, mentre la prossima tappa sarà l'inserimento del percorso ‘In Città fra vecchi e nuovi siti istituzionali’ realizzato dall'Ufficio Sport in occasione della Giornata del Camminare 2016.

Come utilizzare i percorsi

Come prima cosa, bisogna installare la App ‘Città del camminare e della salute’. Sulla schermata iniziale, apparirà la possibilità di scelta della provincia di interesse. Selezionare Udine, e si apriranno due possibilità: la prima, sotto Changing Diabetes, prevede il percorso 02 'In cammino sulle orme di Provino e Gino Valle’, con 12.500 passi stimati e 1,5 ore di durata. In altro i 3 riquadri indicheranno i passi, il tempo e le calorie (teoriche) consumate.