Il Gruppo Autostar è il miglior dealer in Italia per innovazione gestionale

UDINE - All’Automotive Dealer Day, l’evento europeo di riferimento per gli operatori del settore, il Gruppo Autostar si aggiudica il 'Premio Innovazione Gestionale' grazie al progetto Star_Heart, un software d’avanguardia - sviluppato con il partner Web Industry - per una gestione più efficace ed efficiente dello spostamento delle vetture tra filiali, che apporta sensibili miglioramenti alla comunicazione tra il commerciale, il gestore della logistica e il back office.

Rivoluzione digitale

Star Heart è solo l’ultimo esempio di questa forza innovatrice, che ha permesso al Gruppo di raggiungere una posizione di rilievo nel panorama nazionale e di essere considerato una vera fucina di idee e talenti. Convinto che per ambire ai massimi risultati prestazionali sia imprescindibile lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie sempre più avanzate, il Gruppo Autostar sta portando avanti la sua rivoluzione digitale investendo costantemente in nuove soluzioni, orientate sia al cliente che alla gestione aziendale. Tra le più recenti ricordiamo Salesforce, un avanzato sistema di Crm (Customer Relationship Management) e, ovviamente, il premiato Star Heart. Luca Villotta, Direttore Sviluppo tecnologico e digitale del Gruppo Autostar, commenta così: «Da inizio 2016 abbiamo introdotto nelle nostre procedure aziendali Star_Heart, un progetto unico nel suo genere che migliora l’efficienza della gestione logistica del nostro parco auto, riducendo i tempi di movimentazione delle vetture, ottimizzando le bisarche sia nel carico che nei viaggi e fornendo dati certi sull’ubicazione di veicoli in qualunque sede Autostar. A un solo anno di distanza, i risultati ottenuti sono ottimi: inventario preciso, riduzione del 70% delle risorse impiegate, delle anomalie riscontrate e dei tempi di gestione, evasione in 2 giorni delle richieste di spostamento delle vetture tra filiali e ottimizzazione completa delle bisarche per lo spostamento delle stesse tra una filiale e l’altra. Ma non solo, perchè oltre ad aver apportato benefici all’attività quotidiana, il progetto Star_Heart ci ha permesso di migliorare notevolmente l’aspetto economico e l’impatto ambientale della nostra attività, tema quest’ultimo a cui da sempre prestiamo particolarmente attenzione».

Il sistema

Attraverso localizzatori posizionati su ogni vettura, il Gruppo Autostar è infatti in grado di ricevere la posizione esatta e aggiornata in tempo reale di ogni singolo veicolo disponibile in qualunque sede e organizzarne agevolmente il trasporto con bisarca. Grazie alla modalità di gestione offerta da questo software, accessibile sia da web che da mobile, è infatti possibile intervenire sull’organizzazione dei carichi su bisarche proprie o di terzi, riducendo sensibilmente i viaggi semi vuoti e di conseguenza i costi. Promosso da Quintegia e InterAutoNews, il riconoscimento è stato assegnato al Gruppo Autostar - dalla giuria di esperti composta da Leonardo Buzzavo, Luca Ciferri, Roberto Paoletti e Gianfranco Sorana - perché ha saputo distinguersi nell’innovare la gestione della propria azienda, sviluppando adattamenti o cambiamenti radicali nella struttura organizzativa, nei modelli di business, negli strumenti di analisi e gestione strategica o nei processi.