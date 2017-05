Festa dell'asparago di bosco ad Arta Terme

ARTA TERME - Un weekend naturalistico alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, dalle erbe spontanee agli asparagi selvatici. Torna sabato 20 e domenica 21 maggio ad Arta Terme la «Festa dell’asparago di bosco, del radicchio di montagna e dei funghi di primavera», la tradizionale kermesse dedicata alle primizie primaverili della Carnia, organizzata dagli operatori turistici e dalle associazioni di Arta Terme, divenuta un irrinunciabile appuntamento per gli amanti della montagna e della natura.

In mezzo alla natura

Invitante il programma della 21° edizione, che prevede camminate lungo i sentieri di fondovalle, escursioni guidate nei boschi in compagnia di botanici e naturalisti per imparare a riconoscere piante ed erbe selvatiche, mostre e menu a base di funghi ed erbe selvatiche, animazione per bambini, laboratori, mercatini dei prodotti agroalimentari e artigianali della Carnia, degustazioni itineranti nell'antico borgo del paese.

Il 20 maggio

Sabato 20 maggio, alle 9, ritrovo all’Hotel Park Oasi per l’uscita lungo i sentieri di fondovalle, in compagnia dalla guida naturalistica Mauro Lowenthal. Alle 15 al ristorante Salon di Piano d’Arta, corso di cucina "Conoscere e cucinare le erbe spontanee" con la chef Antonella Salon; alle 17 nella spa dello stabilimento termale di Arta ci si rilassa con l’aufguss alle erbe di primavera e una tisana rilassante. Dalle 18 al Salon aperitivo con stuzzichini della tradizione carnica e vino friulano.

Il 21 maggio

Domenica 21 maggio, alle 10, lungo le vie del paese si apre la «Piazzetta di primavera», mostra delle erbe e dei funghi di primavera, del mercatino dei prodotti agroalimentari e artigianali della Carnia. Dalle 11, negli stand informativi della festa, saranno in vendita i coupon per la degustazione del menu itinerante a base di asparagi, funghi e radicchio di montagna, ma non solo: si assaggeranno frittate e frittelle, torte salate e orzotto, cjarsons e zuppe di erbe con funghi, salsiccia, dolci casarecci, vini friulani. Alle 11, 14 e 16 l’esperta Tiziana Morassi inviterà i visitatori a una suggestiva escursione tra natura e storia alla scoperta di erbe e piante spontanee (adatta a tute le età). Alle 14 esibizione di Giodanza. Alle 15.30 dimostrazione di Pilates aperta a tutti con la maestra Francesca Ceconi; a conclusione tisana detox alle erbe. Durante tutta la giornata laboratori e attività per grandi e piccini (presso la Corte dei Bimbi), musica e animazione.

Informazioni: 0433.929290.