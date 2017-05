‘Mirabilia': tornano gli appuntamenti alla scoperta dei tesori nascosti del Friuli Collinare

FVG - ‘Mirabilia - Alla scoperta dei tesori nascosti del Friuli Collinare’ è un progetto ideato e promosso dal servizio associato cultura della comunità collinare del Friuli. Obiettivo, di questi ormai consolidati appuntamenti primaverili e autunnali, è quello di far conoscere gli angoli poco noti, ma non per questo meno interessanti presenti nei 15 Comuni aderenti (Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande).

Storia, cultura e tradizioni

Accompagnati dagli stessi amministratori o da appassionati di storia e tradizioni locali, il visitatore potrà ‘assaporare’ un’ampia fetta del territorio collinare ricco di storia, di cultura, di tradizioni, immerso in un ambiente straordinariamente vario, affascinante e poco conosciuto! Diversamente dalle precedenti edizioni a tema e ad appuntamento unico, Mirabilia - Primavera 2017 propone diversi fine settimana: 20 e 21 maggio e 27 e 28 maggio a soggetto libero. Ciascun Comune presenterà al visitatore un angolo o un aspetto del proprio territorio poco noto o che desidera far conoscere meglio o farlo riscoprire in maniera inedita ed originale. Con questa nuova formula si moltiplicheranno le occasioni e gli appuntamenti, gli argomenti e le possibilità per scoprire le meraviglie del nostro Friuli Collinare. Volontari, esperti, appassionati di storia locale e gli assessori stessi accoglieranno i visitatori che potranno apprezzare anche altri eventi che faranno da cornice all’iniziativa.

Tutti i dettagli, sono qui.

Per informazioni tel. 0432 889507 int. 1 | www.friulicollinare.it |