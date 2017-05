A Palmanova, la Giornata mondiale della diversità culturale

PALMANOVA - Cibo, musiche e danze a tema internazionale in sette attività commerciali di Palmanova. Il 21 maggio anche nella città stellata si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale.

‘Tu vuò fa’ l’americano!’

Alle 18, in Polveriera Garzoni, ‘Tu vuò fa’ l’americano!’: un viaggio tra le canzoni per scoprire quanto la musica metta in contatto i popoli e le generazioni. Una conferenza-concerto, tenuta da Fabio Caon in collaborazione con la Band Contesto. Un evento culturale in cui si alternano momenti di educazione interculturale (stereotipo, pregiudizio, straniamento) con l’esecuzione dal vivo di brani di molti dei nomi più rappresentativi della canzone italiana (de André, De Gregori, Bennato, Ligabue, Dalla). L’evento avrà la partecipazione straordinaria del Maestro Francesco Sartori (autore per Andrea Bocelli e Gianna Nannini).

‘Una risorsa per il dialogo e lo sviluppo’

Strettamente collegato alla Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo sarà il Laboratorio sulla Diversità Culturale ‘Una risorsa per il dialogo e lo sviluppo’ a cui parteciperanno le classi III della scuola secondaria cittadina la mattina di martedì 23 maggio: letture e confronto su pregiudizio e stereotipo.