Giardini Aperti: una giornata all'insegna della bellezza della natura

FVG – Torna ‘Giardini Aperti’. La manifestazione, che ha preso il via nel 2010 – organizzata dal Circolo di giardinaggio Amici in Giardino con il supporto dall’Agenzia Turismo del Friuli Venezia Giulia - ogni anno, a maggio (domenica 21 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, con ingresso gratuito), consente al grande pubblico di varcare i cancelli di oltre 60 giardini privati, sparsi su tutto il territorio della regione. Un evento gratuito dedicato agli appassionati di giardinaggio, di fiori e del verde, ma anche ai semplici curiosi. Questo evento trae origine da attività che da decenni sono portate avanti in Inghilterra, Francia, Austria e più recentemente anche in Slovenia, e nasce con la convinzione che il giardino privato sia una grande risorsa per il territorio e sia molto importante per la valorizzazione del paesaggio.

Giardini per tutti

I giardini visitabili, di varie dimensioni e tipologie, sono luoghi creati e curati dai proprietari con grande passione e dedizione. Anno dopo anno questa manifestazione diventa sempre più importante e di grande attrattiva turistica. Il Circolo di giardinaggio Amici in Giardino è fiero di questo risultato e conta, negli anni futuri, di proseguire con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di visitatori, sia italiani che stranieri.

TRIESTE

‘Roseto di San Giovanni’ Ex OPP di San Giovanni 5000 rose da tutto il mondo, Galliche, Alba, Damasco, Cinesi, Ibridi di Tea, Perpetua, Burboniane, Floriubunde e coprisuolo. www.siit.eu/cercarose . Ivana De Biasi - Via Contovello, 521 (Borgo S.Nazario) | 040225167 | 3801805246)

GORIZIA

Il giardino Viatori offre eccezionali collezioni botaniche: magnolie, azalee, Malus e Prunus da fiore, arbusti come lillà e spiree, rose, ortensie, Hemerocallis e altre erbacee perenni. Salici e iris crescono ai margini del lago, piante da clima mite come Bouganvillea e Abutilon fioriscono nella serra, un imponente albero dei tulipani vigila sull’abitazione. Visite guidate gratuite alle 11 e alle 17 nelle due domeniche. Dal 1 al 28 maggio 2017 mostra di arte contemporanea ‘Mayestic Start’ degli artisti: Marisa Bedise, Renzo Cevro-Vukovic, Giuliano marian, Orietta Masin, Gianni Pasotti e Giammarco Roccagli opere site specific. Per ulteriori informazioni: Fondazione e Cassa di Risparmio di Gorizia, giardinoviatori@fondazionecarigo.it | 0481 537111 | e Ass. Amici del giardino Lucio Viatori | www.aglv.org | info@aglv.org

‘Giardino Viatori’ - Via Forte del Bosco, 28 | 0481537111 (Parco all’inglese) |

Loretto Pali - Castello di Spessa - Via Spessa, 1 | 0481808124 | info@castellodispessa.it | www.castellodispessa.it (All’Italiana )

Istituto Tecnico Agrario ISIS - ‘Brignoli - Einaudi - Marconi’ - Via Roma, 9 | 048199863 | gois006009@istruzione.it | (Didattico-Aziendale - Inglese, con orti e frutteti della scuola )

Maria Marin Gellini - Via Capitello, 22/B Gradisca d’Isonzo | 0481475054 | maria.marin.gellini@gmail.com (Bordure miste)

Beniamino Domini - Via Piave, 60, Turricco | 0481767056 (Roccioso, giapponese, urbano)

PORDENONE

L’Associazione pordenonese ‘La Compagnia delle Rose’ organizza visite guidate gratuite al MIRA - Museo Itinerario della Rosa Antica, (presso il Parco Galvani di Pordenone, in viale Dante, 33), 766 rosai che presentano 185 varietà appartenenti a circa 40 specie diverse. Il percorso storico didattico sull’evoluzione della rosa che si trova nel roseto MIRA sarà illustrato dalla paesaggista Elisa Monte domenica 21 maggio alle 10 e 17.30 e domenica 28 maggio alle 10 – Info: info@lacompagniadellerose.com | www.lacompagniadellerose.com | 3425725471.

Luigi Filipetto - loc. Tamai - Via Casut, 3, Brugnera | 0434627295 |337545376 | annamariarui@gmail.com (Frutteto)

Giuseppina Iuston - Via Aguzze, 46, Casarsa della Delizia | 043486089 | 3481787282 | iustongiuseppina@libero.it (Romantico, rose)

Bruno ed Erminio Del Zotto - Via della Cartiera, 11, Cordenons | 3290692677 | roybruno@tin.it (Campagna - risorgiva)

Daniele Berto - loc. Pescincanna Via A. Volta, 47, Fiume Veneto | 3472630478 | nonsolofioripn@libero.it | (Misto, creativo, rose)

Parco di Villa Ricchieri - Scuola dell’infanzia ‘Angelo Custode’ Presidente Diego Bozzo - Via Conte Ricchieri, Fiume Veneto | 3343434326 | aquilegia.atrata@libero.it (Storico)

Aldo Ceolin - Via Brigata Osoppo, 132, Fontanafredda | 3472455215 |info@prolocofontanafredda.com (Bordure miste)

Dino Del Tedesco - Via Jacopo Stellini, 15, Fontanafredda | 0434999030 | 3332392883 |dino.del.tedesco@gmail.com (Bordure miste)

Silvia Cassan - Via Monteli,4 Meduno | 3358745926 | s.montelini@gmail.com (Bordure miste)

Anna Salice - Via Gorgazzo, 2, Polcenigo | 320 0726080 | palazzo.scolari@gmail.com (All’Italiana antico 1861)

Michele Biscontin - Via Repolle, 66, Porcia | 3316187203 | giardinibiscontin@alice.it | www.giardinibiscontin.it (Mediterraneo)

Loris Dal Cin - fraz. Cavolano - Via Campagne, 3/A , Sacile | 043470966 | 3342808992 | lorisdc51@gmail.com (Bordure miste, roseto con oltre 900 rose antiche, botaniche, moderne e italiane)

Gianluigi Rui - fraz. Cavolano Via Strada delle Roste, 6, Sacile | 043470711 | gigirui@libero.it | (Campagna, parco, laghetto)

Derio De Candido - loc. Domanins - Via Selva di Sopra, 11, San Giorgio della Richinvelda | 042794423 | carmen.decandido@gmail.com (Bordure miste, roseto e laghetto)

Maria Alessandra Lenarduzzi - loc. Pozzo - Via Manzoni, 21 San Giorgio della Richinvelda | cell.: 3334933760 | lenarduzzisandra@gmail.com (Bordure miste, roseto, vigneto, uliveto)

Magda Rampogna - Via Mosca, 1, San Giorgio della Richinvelda | 0427968182 | magdar@libero.it (Bordure miste, roseto)

Federica Visentin - Via Neus, 5, San Giorgio della Richinvelda | 3470037172 | federica.omar2002@hotmail.it |(Moderno con rose)

Caterina Cristante Cimò - Via Zorutti, 12, San Giovanni di Casarsa | 0434869878 | 3394184854 | piero.cimo@gmail.com | (Moderno, bordure miste)

G. Franco Fontanel - Via Maggiore, 34, San Martino al Tagliamento | 043488400 | 3481030098 | g.fontanel@libero.it (Campagna)

Palazzo Altan - Via Altan, San Vito al Tagliamento | 0434842980 |micaela.paiero@com-san-vito-altagliamento.regione.fvg.it (Antico) |

Palazzo Rota - Piazza del Popolo, 38, San Vito al Tagliamento | 0434842980 | micaela.paiero@com-san-vitoal-tagliamento.regione.fvg.it (Antico)

Monastero della Visitazione - Via Roma, 38, San Vito al Tagliamento | 3382013913 | visitazionesanvito@hotmail.it (Urbano)

Bruno Trevisan - Via Oberdan, 90, San Vito al Tagliamento |043482774 (Piante acquatiche, giochi d’acqua, mulino a vento)

Lucia Stefanuto - Via Versa, 19 loc. Savorgnano, San Vito al Tagliamento | 0434833608 | lucia.stefanuto19@gmail.com (Bordure miste ortensie e rose)

Orsola Zuccheri - Via Fabrici, 5, San Vito al Tagliamento | 3495512588 | orsisugar@virgilio.it (Giardino all’Italiana)

Daniela Pin - Via Monte Santo, 23, Sesto al Reghena | 3888937399 | danipin53@yahoo.it | (Campagna, rose, ortensie)

Giuliana Ventoruzzo Tavan - fraz. Bagnarola - Via Sacile, 15/17, Sesto al Reghena | 0434688073 | giuliana.ventoruzzo@gmail.com (Vigneto, roseto, bordure miste, inglese).

Visite guidate al palazzo municipale, i giardini (all’italiana) della residenza Comunale di Spilimbergo, Piazzetta Tiepolo ospiteranno hobbisti vari. Info: 0427591279 | ambiente@comune.spilimbergo.pn.it | www.comune.spilimbergo.pn.it apertura da maggio a settembre dalle 10 al tramonto

Scuola ISIS ‘Il Tagliamento’ - Via degli Alpini, 1, Spilimbergo | 042740392 | istsup@isspilimbergo.it | www.isspilimbergo.gov.it | (Rose paesaggistiche, botaniche, antiche e sarmentose in un percorso campestre con la guida degli studenti)

Dario Giorgiutti - Via Borgo Navarons, 29L, Spilimbergo | 3487902959 | info@giorgiuttisrl.it | (Bordure miste)

Paola Ostolidi Magrin - Via G. Garibaldi, 28, loc. Molevana, Travesio | 3341099112 | paola.ortofiorito@libero.it | (Roseto, bordure miste. Acquarelli ‘en Plain air’ con Marta Polli e le sue allieve. ‘L’arte dei fiori pressati’ di Maria Luisa)

Ivano Rovere - Arzene - Via Alpi, 30, Valvasone-Arzene | 0434899401 | (All’italiana, roseto: Musicainfiore – concerto in giardino, venerdì 26 maggio, alle 20.30)

Sofia e Stefano Stoinoff - Via Bando, 2, Valvasone-Arzene | 3385899420 | sofia.stoinoff@gmail.com | (All’italiana antico)

UDINE

Bruna Coceani Pizzi - loc. Joannis La Centa, Aiello del Friuli, Via L da Vinci, 62 | 3397428505 | pizzif@alice.it (Campagna su disegno antico)

Sergio Mucchiut - Via Marconi, 16, Aiello del Friuli | 3471523203 | sergioapeblu@alice.it | www.lavandabio.it (Campagna - biodinamico)

Nicoletta e Daniela Cozzi - Via G. Marconi, Arta Terme | 9,13,15 | 3384717367 | cozzi.daniela59@gmail.com (Moderno, frutteto. Il giorno 21 maggio, alle 15 performance musicale: ‘Tutto sommato è meglio Franco (2)’ di Manuela Plazzotta

Andrea Marsilio - loc. Piano d’Arta - Via Peresson, 3, Arta Terme | 3398442831 | andreamars@libero.it | (Bordure miste)

Piero Marsilio - loc. Piano d’Arta - Via Peresson, 1, Arta Terme | 3282709424 | loretagambellini@gmail.com (Antico, misto - M)

Antonella Salon - loc. Piano d’Arta - Via Peresson, 72, Arta Terme | 043392003 | info@albergosalon.com (Antico)

Marilena Salon Micheletto - loc. Piano d’Arta - Via Castagneto, 12, Arta Terme | 043392003 | 3280953328 | salon.marilena@gmail.com | (Antico)

Luciana Simonetti - fraz. Cedarchis, 77, Arta Terme | 043392264 | lumy.simo@libero.it (Antico, urbano)

Britta Costantini-Scala - Loc. Castions delle Mura - Via Tre Ponti, 1, Bagnaria Arsa | 0432996014 | brittacs@hotmail.it (Campagna, roseto)

Lidia Facchin Sfreddo - Loc. Castions delle Mura - Via La Villa, Bagnaria Arsa | 0432996162 | 3496868682 | geppindelnoce@libero.it - (Roseto moderno - Esposizione ‘Passione per l’arte’ e alle 16 concerto bandistico)

Roberta Mattioni - fraz. Martinazzo - Via Zanini, 24, Cassacco | 0432851069 (Antico)

Loredana Sant-Pillinini - Via Divisione Julia, 72, Cervignano del Friuli | 043135183 |3453016675 | loredanasant@gmail.com (Piccola collezione rose antiche e storiche italiane - ‘Seduti agli angoli delle stelle’)

Nadia e Paolo Bianchi - Borgo San Domenico, 116, Cividale del Friuli | 3356003369 | beanik92@libero.it | (Urbano)

Beppino Bosa - loc. Pozzo Via San Daniele, 38, Codroipo | 3331844696 | (Bonsai e arte)

Romeo Comunello – loc. Belfior, via Pizzacca, 9, Fiumicello | 3336332934 | rosamundi1954@gmail.com (Roseto con bulbose e perenni)

Michele Fabbro - Via Crosere, 60, Latisana | 3397504472 | michele.fabbro1@alice.it | (Bosco, frutteto, roseto)

Maria Paola e Daniele Colucci Parmeggiani - Via Canonica, 2, Moruzzo | 3288290201 | mariapaolacolucci@gmail.com (Rose, bordure, ‘CenCe Tak’ ed ‘Atelier Tiziano’ presentano le loro nuove creazioni)

Carlo Della Savia - Via Treppo, 2, Moruzzo | 0432672154 (Antico)

Corrado Pirzio-Biroli - Via del Castello, 15, Moruzzo | 3453911907 | 3283588112 | info@castellodibrazza.com | www.castellodibrazza.com (Parco all’inglese e rose. Il 21 e 28 maggio: Piccoli Esploratori crescono 3ª ed.: racconti per bambini percorsi nel verde, alla scoperta della Natura del Parco di Brazzà direttoreartistico@castellodibrazza.com)

Bruno Malisano - Via Dei Prati, 10, Moruzzo | 0432672809 (Inglese)

Pinuccia Morando - fraz. Risano Via Franco Bertagnolli, 3, Pavia di Udine | 3295453639 e-mail: morando.pinuccia@live.it (Bordure miste)

Loris Zilli - Via Tita Marzuttini, 13, Premariacco | 3338675551 (Aiuole e piante grasse)

Elisabetta Palmitesta Cabai - Via Carletti, 47, Remanzacco |3477277949 |elisabettapalmitesta@hotmail.com (Bordure miste, inglese con ruscello)

Antonella Turisini - Via Roncon, 19, Rive D’Arcano | 3391349493 | antonia.turi68@gmail.com | (Bordure miste, roseto)

Andrea Iachia - villa Iachia - Via Mosettig, 15, Ruda | 3392006646 | 335274819 | info@villaiachia.it (Parco secolare di 4 ettari)

Riccardo Turchetti - Via Chiarisacco, 41 –San Giorgio di Nogaro | 3209388186 | reghel1954@virgilio.it | (Bordure miste, giardino d’acqua)

Vito Corgnali - loc. Villanova dello Judrio – Via Casali, 90, San giovanni al Natisone | 0432756890 | 3356386322 | vitocorgnali@libero.it (Bordure miste, moderne, antiche, botaniche)

Danilo Toneatto - fraz. Flambro - Via Pastrengo, 12, Talmassons | 0432766180 | 3343515399 | toneattodanilo@gmail.com.it (Giardino a stanze, piante acquatiche)

Giovanna Cassani Tosini - fraz. Zeglianutto - Via Trieste, 16, Treppo Grande | 0432962174 | giocassani@libero.it (Campagna - Il maestro cestaio Matteo Della Mea, intreccia con noi, tralci di salice e vite)

Mauro Di Giusto - Via dei Morandini, 9, Tricesimo | 3391816382 | welwitschiagarden@live.it (Giardino botanico)

Elisabetta Foffani - fraz. Clauiano - P.zza Giulia, Trivignano Udinese | 3483049154 | elisabetta@foffani.it | (Glicine secolare, vigneto)

Laura Donati Della Lunga - Via Sabotino, 20, Udine | 0432530742 | 3356357188 (Bordure miste e rose)

Claudio Beltrame - fraz. Canussio - Via Melar, 1, Varmo | 3334852227 | c.beltrame62@gmail.com (Opere dei pittori Federica Ravizza e Salvatore Errante Parrino. Assaggi di erbe dello chef Ennio Furlan. Rino Olivo reciterà versi in friulano e italiano. Gianluca Pittacolo arte contemporanea Renato Paoluzzi acquerelli dal vivo - Piante rare fra cui la Davidia involucrata ‘albero dei fazzoletti’)

Irma Uaran - fraz. Belgrado - Via Casali di Belgrado, 9, Varmo | 0432778148 (Misto urbano)

Tammaro Massimo - fraz. Santa Marizza – Via Due Platani, 15, Varmo |3895557388 | info@villabartolini.com (Antico)

Abbazia di Rosazzo - P.zza Abbazia, 5 Loc. Rosazzo | www.abbaziadirosazzo.it | In occasione di Giardini Aperti visita al sentiero delle rose - Visita guidata alle 15.30