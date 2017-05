Giovani naturalisti cercasi: sabato all'insegna di scienza, laboratori e attività

MARTIGNACCO - Prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti tutto per giovani naturalisti al Naturama Science Center al centro Commerciale Città Fiera di Martignacco: il sabato della scienza, laboratori e attività pomeridiane per bambini dai 5 ai 12 anni a tema naturalistico.

Sabato 20 maggio

Il primo avrà luogo sabato 20 maggio e avrà per tema Ossa, penne, pelo e piume. In questa attività verranno analizzati i diversi rivestimenti animali. Peli, penne, squame e scaglie sono rivestimenti animali che hanno funzioni diverse: protezione da ferite, isolamento termico, comunicazione e molte altre che si vedranno nel dettaglio. Si potranno osservare e toccare pellicce, carapaci, esoscheletri, penne e piume, corna e palchi, di molti e differenti animali.

I genitori nel frattempo potranno andare al cinema o per negozi, sicuri che i loro figli saranno impegnati in un’attività divertente e formativa.

Prenotazione obbligatoria - può essere fatta via mail (didattica@bordanofarfalle.it) oppure telefonando al numero 344.2345406

Naturama Science Center | via Antonio Bardelli 4 | 33035 Martignacco | www.naturamacenter.it |

Casa delle Farfalle | via Canada 5, Bordano | 0432 1636175 | 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |