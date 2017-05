Ultimo fine settimana per la 16^ edizione di Sapori Pro Loco

CODROIPO - Tutto pronto a Villa Manin per il secondo e ultimo weekend della 16^ edizione di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del territorio organizzata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia che già nel primo fine settimana ha registrato una grande affluenza. Negli stand allestiti nel prato, tra le esedre della Villa, all’opera 38 Pro Loco che proporranno 92 piatti tipici che, con 7 birre artigianali e 40 vini del territorio fanno salire il «menù» a oltre un centinaio di referenze, oltre al gelato realizzato con prodotti del marchio di qualità Aqua del Fvg.

Le attività dedicate ai bambini

Tra gli appuntamenti da segnalare l’attenzione per le famiglie con attività dedicate ai bambini, come la Caccia al tesoro legata alle favole con illustrazioni di Altan nel parco di Villa Manin, e alla scoperta delle meraviglie della natura, con le visite guidate al Parco delle Risorgive, sia sabato 20 che domenica 21 maggio. In più grande prima regionale del nuovo spettacolo del Fvg Gospel Choir 'Fvg pop rock', unico appuntamento previsto per questa stagione in regione, domenica 21 maggio. Per la cultura venerdì 19 maggio inaugurazione della nuova mostra fotografica «Blue Dust» del professor Andrea Pertoldeo. Proseguiranno poi gli incontri-degustazione sui prodotti certificati regionali insieme a Ersa nello Spazio incontri allestito con le sedie dell’Italian chair district.

In più due vetrine d’eccezione

La prima è il consiglio nazionale dell’Unpli il 20 e 21 maggio, con i rappresentati delle Pro Loco d'Italia che si riuniranno a Villa Manin anche per conoscere da vicino la manifestazione. L’altra vetrina sarà sabato 20 maggio: diversi tour operator nazionali, invitati e accompagnati da PromoturismoFVG per un educational alla scoperta del meglio del Friuli Venezia Giulia, faranno tappa a Sapori Pro Loco per valutare l’inserimento nei loro pacchetti turistici dell’evento per gruppi durante l’edizione 2018.

Ecco il programma giorno per giorno.

Venerdì 19 maggio

Alle 18 apertura degli stand enogastronomici. Alle 19 inaugurazione della mostra Blue Dust del professor Andrea Pertoldeo nell’Esedra di Levante di Villa Manin in collaborazione con ERPAC Ente Regionale Patrimonio Culturale - Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio: un progetto fotografico che mette in relazione un paesaggio specifico e il lavoro che lo modifica, ingresso libero. Alle 20.45 finalissima della trasmissione Lo Sapevo di Telefriuli in diretta: sfida finale per il titolo regionale tra le Pro Loco di Poveretto e Dignano.

Sabato 20 maggio

Alle 10 prima passeggiata con guida naturalistica Aigae Fvg al Parco delle Risorgive (alle 16.30 si terrà la seconda). Alle 10.30 apertura stand enogastronomici. Alle 11 nello Spazio incontri allestito con le sedie dell’Italian Chair district nuovo appuntamento con Ersa in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia per il Breve corso di approccio al vino con il presidente della stessa Ais Renzo Zorzi. Alle 15 e alle 17 per i bambini Caccia alla Favola nel Parco di Villa Manin, con le favole più celebri di Fedro, Esopo e Orazio rilette dal geniale cartoonist friulano, Francesco Tullio Altan, padre della Pimpa. Le fiabe saranno nascoste tra gli alberi e seguendo le indicazioni del Cta Gorizia si potrà scoprirle una a una. Alle 16 nello Spazio incontri Nicolò Tudorov ed Emanuele Bianco dell’Ersa presenteranno il marchio di qualità Aqua della Regione Friuli Venezia Giulia. Alle 19 sempre nello Spazio incontri degustazione guidata dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia con Stefano Trinco e Diana Candusso insieme a PromoTurismoFvg. Infine alle 20.45 sul palco spettacoli concerto per i 30 anni della rassegna Percoto Canta.

Domenica 21 maggio

Apertura degli stand alle 10.30 e in contemporanea allo Spazio incontri allestito con le sedie dell’Italian Chair district l’Ersa proporrà un mini-caseificio per capire come nasce il formaggio insieme a Giordano Chiopris ed Ennio Pittino. Alle 10.30 al Parco delle Risorgive visita guidata con il Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia, Stazione di Coseano. Per tutta la giornata in piazza dei Dogi En Plein air in Villa, esposizione d’arte con il Circolo culturale artistico Quadrivium. Alle 11 allo Spazio incontri l’Ersa proporrà approfondimento sui formaggi di malga del progetto Intere VA Italia Austria Made con Sonia Venerus. Alle 15 e alle 17 per i bambini Caccia alla Favola nel Parco di Villa Manin, con le favole più celebri di Fedro, Esopo e Orazio rilette dal geniale cartoonist friulano, Francesco Tullio Altan, padre della Pimpa. Le fiabe saranno nascoste tra gli alberi e seguendo le indicazioni del Cta Gorizia si potrà scoprirle una a una. Alle 16 allo Spazio incontri Ersa e Associazione Birrai artigianali del Friuli Venezia Giulia presenteranno con Simona Migliore le birre artigianali regionali. Alle 18 ancora Ersa con Università degli Studi di Udine per la guida alla degustazione dei formaggi della montagna e del Marchio Dpm nel progetto Interrg VA Italia Austria Top_Vale con Sonia Venerus, Stefano Bovolenta, Giordano Chiopris ed Ennio Pittino. Alle 20.45 sul palco spettacoli unica tappa regionale per il Friuli Venezia Giulia Gospel Choir con il nuovo spettacolo "Fvg Pop Rock" e alle 22.30 gran finale con lo spettacolo pirotecnico L’incendio di Villa Manin.

Mostre

Saranno inoltre visitabili durante la manifestazione la Cappella di Sant’Andrea, Sala delle Carrozze, Sala Dorigny, Sala della Stufa, Sala della Tenda e il Parco Secolare di Villa Manin. A San Martino di Codroipo, il Museo Civico delle Carrozze d’Epoca (che si potrà anche raggiungere noleggiando una bicicletta) e a Codroipo il Civico Museo Archeologico.